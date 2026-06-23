Beim Deutsche Börse Scale Summit sieht Pfisterer-Co-CEO Johannes Linden weiter gute Wachstumsperspektiven für den Stromleitungsverbindungsspezialisten. Der Grund dafür ist der stark steigende Bedarf an Stromnetzwerkskapazitäten durch Erneuerung, Erweiterung und technischen Fortschritt. Das bedingt nachvollziehbar auch eine deutliche höhere Nachfrage nach Verbindungselementen von Stromleitungen. In den ersten drei Monaten des Jahres 2026 habe Pfisterer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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