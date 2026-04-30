EQS-News: PFISTERER Holding SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PFISTERER Holding SE
|Rosenstraße 44
|73650 Winterbach
|Deutschland
|E-Mail:
|HV2026@pfisterer.com
|Internet:
|https://www.pfisterer.com/de/hauptversammlung
|ISIN:
|DE000PFSE212
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2319416 30.04.2026 CET/CEST