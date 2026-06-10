Seit über 100 Jahren entwickelt PFISTERER Verbindungstechnologie für Stromnetze - unscheinbar, aber unverzichtbar. In diesem exklusiven Interview spricht Gastgeberin Anna Proske mit Stefanie Eberding, Head of Investor Relations der PFISTERER Holding SE, über die verborgenen Wachstumstreiber hinter dem Energieinfrastruktur-Spezialisten. Erfahren Sie, warum steigende Stromnachfrage, Dekarbonisierung, künstliche Intelligenz und der Ausbau von Rechenzentren sowie das Ende des Lebenszyklus vieler Netze einen perfekten Sturm für PFISTERER erzeugen. Tauchen Sie ein in die Welt der Hochspannungs-Gleichstromübertragung (HGÜ), der Energie Resilienz und der strategischen Neuausrichtung eines Traditionsunternehmens, das 2025 an die Börse gegangen ist. Entdecken Sie, warum Energieinfrastruktur nicht länger als langweilig gilt, sondern zum kritischen Rückgrat moderner Volkswirtschaften wird - und wie PFISTERER von diesem strukturellen Wandel profitiert.
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