Mitteilung der Finexity AG:
FINEXITY Group startet KI-Strategie: Erstes Modul bringt digitale Zeichnungsstrecken für tokenisierte und konventionelle Wertpapiere- KI-Strategie mit 24-Monats-Roadmap: Erstes Modul geht live, weitere folgen entlang gesamten Wertschöpfungskette - Zwei modulare Zeichnungstrecken: Emittentenprivileg und MiFID II-konform für tokenisierte und konventionelle Wertpapiere - Plug-and-play: Direkte Integration in bestehende Vertriebskanäle für die Platzierung von Primärmarktlistings
FINEXITY(XETRA: FXT), Betreiberin einer digitalen Kapitalmarkt- und Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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