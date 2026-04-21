Zürich - SAP Schweiz ernennt Alexander Fleischer zum Chief Growth Officer und beruft ihn in die Geschäftsleitung. In der neu geschaffenen Funktion übernimmt er die Verantwortung für das Growth Office Schweiz, das die Bereiche Customer Advisory und Geschäftsentwicklung, Mittelstandsvertrieb sowie Partnergeschäft und Partnermanagement unter einem Dach bündelt. Fleischer berichtet an die Co-Managing Directors Sabrina Storck und Thomas Schreitmüller. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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