Anthropic ist ein führender Rivale des ChatGPT-Entwicklers OpenAI. Mit Amazon hat die KI-Firma einen starken Partner gefunden. Amazon vertieft mit einer weiteren Milliarden-Investition die Allianz mit dem OpenAI-Rivalen Anthropic. In einem ersten Schritt wird Amazon fünf Milliarden US-Dollar (4,2 Milliarden Euro) in den Entwickler des KI-Chatbots Claude stecken, in weiteren Schritten könnten es bis zu 20 Milliarden Dollar mehr werden. Zugleich wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n