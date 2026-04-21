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hep global realisiert 4,1 MWp starken Solarpark mit Batteriespeicher in Biessenhofen
Der Solarpark entsteht auf einer rund 3,5 Hektar großen Fläche nahe einer Bahnlinie der bayrischen Stadt Biessenhofen südwestlich von München. Netzanschluss und Inbetriebnahme sind noch im laufenden Jahr vorgesehen. Der Solarpark wird künftig jährlich etwa 4,7 GWh klimafreundlichen Strom erzeugen. Damit können rund 1.380 durchschnittliche deutsche Haushalte versorgt werden.
Ein leistungsstarker Batteriespeicher mit 2,8MWh Speicherkapazität und rund 1,4MW Leistung erweitert die Anlage und sorgt für maximale Energieeffizienz. Der sogenannte Grünstromspeicher ermöglicht die Zwischenspeicherung von überschüssiger Energie und deren bedarfsgerechte Einspeisung ins Stromnetz - auch zu Zeiten geringer Sonneneinstrahlung. Dadurch trägt der Solarpark Biessenhofen zu einer stabileren und zukunftsfähigen Energieversorgung bei.
Fokus auf regenerative Energieversorgung in Deutschland
Der Solarpark ist das zweite Ergebnis der strategischen Partnerschaft zwischen hep global und dem Photovoltaik-Spezialisten Volllast GmbH. Im Januar dieses Jahres hat hep global bereits die Entwicklung eines 8-MWp-Solarparks in Schongau verkündet. Weitere Projekte in der Region sind für 2026 geplant.
Der hep global-Konzern mit Standorten in mehreren Solarmärkten weltweit ist seit 2022 wieder aktiv in der Solarprojektentwicklung in Deutschland. Martin Vogt, Chief Project Officer: "In den letzten 15 Jahren konnte hep global umfassende Erfahrung mit der Entwicklung von Solarprojekten in Japan, USA und Kanada sammeln. Die strategische Entscheidung, sich wieder stark in der Projektentwicklung in Deutschland zu engagieren, führte 2025 bereits zu erfolgreichen Projektverkäufen. 2026 wird geprägt von der baulichen Umsetzung dieser Projekte - mit Schwerpunkt in Bayern und Baden-Württemberg."
Weitere Informationen und aktuelle Projektfortschritte stehen auf der Projekt-Website zur Verfügung: https://hepsolar.com/solarpark-biessenhofen
21.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|hep global GmbH
|Römerstraße 3
|74363 Güglingen
|Deutschland
|Telefon:
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|E-Mail:
|info@hep.global
|Internet:
|www.hep.global
|ISIN:
|DE000A3H3JV5, DE000A351488
|WKN:
|A3H3JV, A35148
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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