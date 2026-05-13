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Veränderung im Management des hep global-Konzerns



13.05.2026 / 12:00 CET/CEST

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Veränderung im Management des hep global-Konzerns



Güglingen, 13. Mai 2026 - Im Management des hep global-Konzerns, eines international agierenden Solarspezialisten, kommt es zu einem personellen Wechsel: Thomas Tschirf (42), Chief Financial Officer des hep global-Konzerns, wird das Unternehmen Mitte Juni 2026 auf eigenen Wunsch verlassen. Die Verantwortung für das Finanzressort übernimmt mit sofortiger Wirkung der amtierende Chief Executive Officer (CEO) Christian Hamann (55) zusätzlich zu seiner bestehenden Funktion. Hamann hatte die Verantwortung für das Finanzressort bereits bis September 2020 inne. Thomas Tschirf ist im September 2020 als CFO in den hep global-Konzern eingetreten und hat in den vergangenen Jahren die dynamische Entwicklung sowie das starke Wachstum des Unternehmens maßgeblich mitgestaltet. Christian Hamann, Gründer und CEO des hep global-Konzerns: "Wir danken Thomas für sein langjähriges und außerordentliches Engagement für den hep global-Konzern. Er hat einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens geleistet und das Finanzressort strategisch und nachhaltig weiterentwickelt. Für seinen weiteren privaten und beruflichen Weg wünschen wir ihm alles Gute."



Über den hep global-Konzern

Der hep global-Konzern ist der Spezialist für Solarparks. Seit über 15 Jahren entwickelt, baut und betreibt das inhabergeführte Unternehmen aus Baden-Württemberg Solarparks, vor allem in Europa, Japan und Nordamerika. Dabei deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Solarenergie ab: von der Projektentwicklung über den Bau bis zum langfristigen Betrieb. Der hep global-Konzern beschäftigt weltweit rund 200 Mitarbeitende mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Polen, Italien, Japan, USA und Kanada.



Pressekontakt:

Evelyn Kilinc

Römerstraße 3

D-74363 Güglingen

E-Mail: presse@hep.global

www.hepsolar.com



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Karl-Hromadnik-Str. 14

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Tel.: +49 211 178047-20

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