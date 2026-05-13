EQS-News: hep global GmbH
/ Schlagwort(e): Personalie
Veränderung im Management des hep global-Konzerns
Thomas Tschirf ist im September 2020 als CFO in den hep global-Konzern eingetreten und hat in den vergangenen Jahren die dynamische Entwicklung sowie das starke Wachstum des Unternehmens maßgeblich mitgestaltet.
Christian Hamann, Gründer und CEO des hep global-Konzerns: "Wir danken Thomas für sein langjähriges und außerordentliches Engagement für den hep global-Konzern. Er hat einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens geleistet und das Finanzressort strategisch und nachhaltig weiterentwickelt. Für seinen weiteren privaten und beruflichen Weg wünschen wir ihm alles Gute."
13.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|hep global GmbH
|Römerstraße 3
|74363 Güglingen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)7135 93446 - 0
|E-Mail:
|info@hep.global
|Internet:
|www.hep.global
|ISIN:
|DE000A3H3JV5, DE000A351488
|WKN:
|A3H3JV, A35148
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2326936
|Ende der Mitteilung
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