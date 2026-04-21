Mit den Q2-Ergebnissen, die am 19. Mai veröffentlicht werden, erwarten wir, dass Hoenle eine sequenzielle Verbesserung nach einem schwachen Q1 erzielt, angetrieben durch eine stärkere Dynamik in den Bereichen Klebstoffe und Desinfektion, während das Curing-Segment weiterhin gedämpft, aber stabil bleibt. Der Übergang zu größeren, wertvolleren Aufträgen im Bereich der Klebstoffsysteme sollte die Umsatzqualität und die Margen verbessern, mit zusätzlichem Aufwärtspotenzial aus einem derzeit in Verhandlung befindlichen Projekt im Wert von über 1 Mio. EUR. Gleichzeitig werden etwaige Kosteninflationen weitgehend weitergegeben. Trotz dieser sich verbessernden kurzfristigen Entwicklung belasten geopolitische Unsicherheiten und schwache Investitionen weiterhin die Sichtbarkeit. Sollte das fragile makroökonomische Umfeld anhalten, würde die Prognose für das Gesamtjahr wahrscheinlich eher am unteren Ende liegen; dennoch halten wir an unserer BUY-Empfehlung und dem Kursziel von 20,00 EUR fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hoenle-ag
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