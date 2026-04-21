Der CAD/CAM/BIM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE (ISIN: DE0006580806) hat das erste Quartal 2026 mit einem bemerkenswerten Ergebnis abgeschlossen: Es war das profitabelste Quartal der gesamten Unternehmensgeschichte. Der Konzernumsatz kletterte auf 71,56 Millionen Euro und lag damit um 8,4 Prozent über dem Vorjahreswert. Beide Geschäftsbereiche trugen zum Wachstum bei, wobei das Digitalisierungssegment mit einem Plus von 11,7 Prozent auf 37,30 Millionen Euro sogar stärker zulegte als das Softwaregeschäft. Wachstumstreiber waren ein solides MuM-Softwaregeschäft sowie ein deutlich moderateres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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