DAX Gewinner am Montag: RWE Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Per Xetra-Schluss vom 20.04.2026 notierten 13 Aktien im Plus, während 27 Werte im Minus schlossen. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von der RWE Aktie, die um 2,61 Prozent zulegen konnte. Dahinter folgten Commerzbank mit +1,69 Prozent und Deutsche Börse ebenfalls mit +1,69 Prozent.

- RWE WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Ticker: RWE

? Key Takeaways

RWE Aktie als stärkster DAX Gewinner: Mit +2,61 Prozent führte die RWE Aktie die Liste der DAX Gewinner an und zeigte kurzfristige Stärke nach vorherigem Rücksetzer.

Mit +2,61 Prozent führte die RWE Aktie die Liste der DAX Gewinner an und zeigte kurzfristige Stärke nach vorherigem Rücksetzer. Entscheidende Chartmarken im Fokus: Ein Anstieg über die SMA20 könnte weiteres Potenzial bis 59,50 - 60,00 EUR freisetzen, während ein Bruch der SMA50 das Chartbild deutlich verschlechtern würde.

Ein Anstieg über die SMA20 könnte weiteres Potenzial bis 59,50 - 60,00 EUR freisetzen, während ein Bruch der SMA50 das Chartbild deutlich verschlechtern würde. Kurzfristige Unsicherheit bleibt: Trotz Zugehörigkeit zu den DAX Gewinnern ist die kurzfristige Prognose noch abwärts gerichtet, solange wichtige Widerstände nicht zurückerobert werden.

RWE Aktie unter den DAX Gewinnern im Fokus

Die RWE Aktie war damit der stärkste Wert im DAX und konnte einen Teil der Verluste aus der Vorwoche kompensieren. Besonders auffällig ist die kurzfristige Stabilisierung nach dem Rücksetzer zum Ende der letzten Handelswoche.

Chartanalyse der RWE Aktie (Tageschart)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich, dass die RWE Aktie bis September 2025 in einer Seitwärtsbewegung verharrte. Im weiteren Verlauf des Jahres konnte sich das Papier jedoch sukzessive nach oben entwickeln.

Rücksetzer im November wurden nicht sofort gekauft

Neue Kaufdynamik setzte erst zu Jahresbeginn ein

Zwischenzeitlicher Rückgang unter 50 EUR wurde direkt aufgefangen

Anstieg bis über 58 EUR im März

Jahreshoch bei 59,39 EUR mehrfach getestet, aber nicht überwunden...

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