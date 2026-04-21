Wallisellen - Bianca End, Country General Manager von Nexi Schweiz, hat das Unternehmen in den vergangenen sechs Monaten mit ihrer digitalen Expertise weiterentwickelt und zentrale Bereiche wie Fraud Prevention, Cyber Security und Künstliche Intelligenz sowohl organisatorisch als auch personell gestärkt. Damit profitieren Schweizer Händler von der Anbindung an internationale Innovationen sowie von besonders sicheren und stabilen Bezahlumgebungen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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