Vulcan Energy will 2028 mit dem kommerziellen Abbau von Lithium im Oberrheingraben beginnen. Nun gibt das Unternehmen eine enge Partnerschaft mit Siemens bekannt. Siemens soll zur Finanzierung des Projekts beitragen und mit Blick auf die künftigen Anlagen zum bevorzugten Technologie-Lieferant werden. Siemens und Vulcan Energy haben eine Rahmenvereinbarung für das sogenannte Lionheart-Projekt zur Gewinnung von Lithium und erneuerbaren Energien im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net