Datum der Anmeldung:
19.04.2026
Aktenzeichen:
B3-57/26
Unternehmen:
Gilead Sciences, Foster City, CA/USA; Erwerb sämtlicher Anteile an und Kontrolle über die Tubulis GmbH, Planegg-Martinsried
Produktmärkte:
Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK bzw. ADC Antibody-Drug-Conjugates); Onkologie bei soliden Tumoren
19.04.2026
Aktenzeichen:
B3-57/26
Unternehmen:
Gilead Sciences, Foster City, CA/USA; Erwerb sämtlicher Anteile an und Kontrolle über die Tubulis GmbH, Planegg-Martinsried
Produktmärkte:
Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK bzw. ADC Antibody-Drug-Conjugates); Onkologie bei soliden Tumoren
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