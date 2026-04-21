Und der Wahnsinn in Nahost geht weiter! Die Sperrung der Straße von Hormus stellt für globale Lieferketten kritischer Metalle ein klassisches Beispiel für systemische Verwundbarkeit in einer hochgradig vernetzten Weltwirtschaft dar. Die strategische Bedeutung dieser Meerenge liegt weniger darin, dass dort selbst große Mengen an Metallen transportiert werden, sondern darin, dass ein erheblicher Teil des weltweiten Energiehandels über diese Route abgewickelt wird. Ein dauerhafter Ausfall dieses Energieflusses ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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