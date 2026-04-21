SCHIPHOL-RIJK (dpa-AFX) - Constellium NV (CSTM), a maker of high value-added aluminum products, said on Tuesday that it has inked a multi-year deal with Airbus SE(AIR.MC, AIT.MI, AIR.PA, AIR.DE, EADSF.PK) to supply aluminum alloy extrusions for aircraft structural applications.
Under the terms, Constellium will supply Airbus with a wide range of extrusions manufactured using advanced aluminum alloys, and Constelliums aluminum-lithium solution, Airware.
Constellium will supply Airbus from its facilities in Issoire and Montreuil-Juign, France.
