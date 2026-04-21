Toronto, Ontario, 21. April 2026 / IRW-Press / Silver Storm Mining Ltd. ("Silver Storm" oder das "Unternehmen") (TSX.V: SVRS | OTCQB: SVRSF | FWB: SVR) freut sich, Bohrergebnisse aus dem Diamantbohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Silberminenkomplex La Parrilla ("La Parrilla") im mexikanischen Durango bekannt zu geben. Die Ergebnisse in dieser Pressemitteilung stammen aus Bohrlöchern (Gesamtlänge von 910 m) in der San Nicolas Zone ("San Nicolas") innerhalb der ehemals produzierenden Mine Quebradillas.
Zu den wichtigsten Highlights gehören:
- Bohrloch IDP-SN-26-001 durchteufte 473 g/t AgÄq(1, 2) auf 3,60 m, einschließlich 740 g/t AgÄq auf 1,65 m und 527 g/t AgÄq auf 0,90 m.
- Bohrloch IDP-SN-26-001 bestätigte zusammen mit den zuvor niedergebrachten Bohrlöchern das Vorkommen eines hochgradigen Mineralisierungsblocks, der sich entlang einer Mindeststreichlänge von 45 m mindestens 90 m über die zuletzt bei San Nicolas abgebauten Strossen nach oben hinaus erstreckt.
- Bohrloch IDP-SN-26-003 durchteufte 137 g/t AgÄq auf 11,95 m, einschließlich 320 g/t AgÄq auf 2,75 m und 507 g/t AgÄq auf 0,90 m.
- Bohrloch IDP-SN-26-004 durchteufte 420 g/t AgÄq auf 0,40 m.
- Bohrloch IDP-SN-26-005 durchteufte 275 g/t AgÄq auf 1,05 m.
- Bohrloch EDP-SN-26-001 durchteufte 149 g/t AgÄq auf 8,45 m, einschließlich 285 g/t AgÄq auf 3,50 m.
- Bohrloch EDP-SN-26-002 durchteufte 183 g/t AgÄq auf 3,20 m, einschließlich 299 g/t AgÄq auf 1,35 m.
- Bohrloch EDP-SN-26-003 durchteufte 137 g/t AgÄq auf 1,10 m und 131 g/t AgÄq auf 1,30 m.
- Die Bohrlöcher IDP-SN-26-003 bis -005 und EDP-SN-26-001 bis -003 haben zusammen mit den im Rahmen vorheriger Bohrprogramme des Unternehmens niedergebrachten Bohrlöchern das Potenzial, die angedeuteten und vermuteten Ressourcen um weitere 70 m bzw. 45 m in die Tiefe zu erweitern.
Greg McKenzie, President und CEO, sagt dazu: "Wir sind mit den Ergebnissen der Explorations- und Infill-Bohrungen bei San Nicolas sehr zufrieden. Bohrloch IDP-SN-26-001 hat das Vorkommen eines hochgradigen Mineralisierungsblocks bestätigt, der sich 90 m über die zuletzt abgebauten Strossen nach oben hinaus erstreckt, während die Bohrlöcher IDP-SN-26-003 bis -005 und EDP-SN-26-001 bis -003 die Zone um mehr als 85 m unterhalb der zuletzt abgebauten Strossen hinaus erweitert haben. Diese Bohrergebnisse können möglicherweise zur Erweiterung der Mineralressource La Parrilla in der San Nicolas Zone beitragen, die weiterhin in die Tiefe offen ist."
San Nicolas Zone
Die San Nicolas Zone wird als Teil der Mine Quebradillas erachtet, liegt rund 400 m südwestlich und ist über unterirdisch erschlossene Strecken mit Quebradillas verbunden, sodass die Infrastruktureinrichtungen der Mine mitgenutzt werden können. San Nicolas verfügt über fünf Sohlen, die von First Majestic Silver Corp. ("First Majestic") erschlossen und abgebaut wurden, sowie einen Belüftungsschacht, der von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 275 m reicht. Anhand der Bohrungen durch Silver Storm kann die hochgradige Silbermineralisierung bei San Nicolas nun kontinuierlich bis in eine Tiefe von rund 480 m unter der Oberfläche nachgewiesen werden.
Die San Nicolas Zone besteht aus einer Quarz-Karbonat-Erzgang- und Brekzienmineralisierung, die über etwa 600 m nach Nordwesten streicht. Im Hangenden und Liegenden entlang der Schichtung in den Sedimenten treten Sulfidverdrängungszonen auf. Die Sulfidmineralisierung besteht aus Pyrit, Bleiglanz, Sphalerit, Akanthit und gediegenem Silber. Eine zweite Gruppe von in Ost-West-Richtung streichenden sulfidhaltigen Quarz-Karbonat-Erzgängen durchkreuzt den nordwestlichen Haupttrend. Am Kreuzungspunkt dieser zwei Trends bilden sich Brekzienschlote.
Abbildung 1: Querschnitt der Mine Quebradillas
Bohrloch IDP-SN-26-001 wurde 50 m oberhalb der obersten abgebauten Strosse, 1921 EL, niedergebracht und durchteufte 473 g/t AgÄq auf 3,60 m, einschließlich 740 g/t AgÄq auf 1,65 m und 527 g/t AgÄq auf 0,90 m. Der zusammengesetzte gewichtete Durchschnittsgehalt der historischen Schlitzproben aus der Strosse 1921 EL betrug 215 g/t AgÄq auf einer Streichlänge von 19 m und einer Mächtigkeit von im Schnitt 1,49 m.
Bohrloch IDP-SN-26-001 wurde in der Nähe anderer Bohrlöcher niedergebracht, die im Rahmen der vorherigen Bohrprogramme bei San Nicolas absolviert wurden, und befindet sich:
- 22 m oberhalb und südöstlich von Bohrloch Q-23-024 (686 g/t AgÄq auf 9,39 m) und 25 m unterhalb und südöstlich des historischen Bohrlochs ILP-SN-19-08 (475 g/t AgÄq auf 7,50 m), das von First Majestic niedergebracht wurde (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 29. Januar 2024).
- 30 m oberhalb und nordwestlich von Bohrloch Q-24-054 (294 g/t AgÄq auf 7,00 m) und 32 m unterhalb und nordwestlich von Bohrloch Q-24-056 (616 g/t AgÄq auf 1,02 m) (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 6. Januar 2025).
Diese Bohrlöcher bestätigen zusammen mit dem historischen Bohrloch SLP-SN-12-02 (248 g/t AgÄq auf 2,15 m), das von First Majestic niedergebracht wurde, das Vorkommen eines hochgradigen Mineralisierungsblocks, der sich entlang einer Mindeststreichlänge von 45 m mindestens 90 m über die zuletzt bei San Nicolas abgebauten Strossen nach oben hinaus erstreckt. Der hochgradige Block wurde im mit der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") konformen technischen Bericht mit dem Titel "Independent Technical Report for the La Parrilla Silver Mine, Durango State, Mexico" mit Stichtag 24. März 2025 (der "technische Bericht") als Teil der angedeuteten Ressource eingestuft.
Die Bohrlöcher IDP-SN-26-003 bis -005 und EDP-SN-26-001 bis -003 zielten auf die südöstliche Tiefenerweiterung von San Nicolas ab, wo vorherige Bohrprogramme folgende Ergebnisse erzielten:
- Bohrloch Q-23-013A (584 g/t AgÄq auf 1,00 m, enthalten in einem breiteren Abschnitt von 4,09 m mit 276 g/t AgÄq) und Bohrloch Q-23-014 (225 g/t AgÄq auf 1,90 m) (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 29. Januar 2024)
- Bohrloch Q-24-063 (632 g/t AgÄq auf 0,40 m und 450 g/t AgÄq auf 0,50 m) (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 6. Januar 2025)
Zu den Highlights aus den Bohrlöchern IDP-SN-26-003 bis -005 und EDP-SN-26-001 bis -003 gehören:
- Bohrloch IDP-SN-26-003 durchteufte 137 g/t AgÄq auf 11,95 m, einschließlich 320 g/t AgÄq auf 2,75 m und 507 g/t AgÄq auf 0,90 m
- Bohrloch IDP-SN-26-004 durchteufte 252 g/t AgÄq auf 0,40 m und 420 g/t AgÄq auf 0,40 m
- Bohrloch IDP-SN-26-005 durchteufte 275 g/t AgÄq auf 1,05 m
- Bohrloch EDP-SN-26-001 durchteufte 149 g/t AgÄq auf 8,45 m, einschließlich 285 g/t AgÄq auf 3,50 m
- Bohrloch EDP-SN-26-002 durchteufte 183 g/t AgÄq auf 3,20 m, einschließlich 299 g/t AgÄq auf 1,35 m
- Bohrloch EDP-SN-26-003 durchteufte 137 g/t AgÄq auf 1,10 m und 131 g/t AgÄq auf 1,30 m
Diese sechs Bohrlöcher haben die Mineralisierung bei San Nicolas um etwa 85 m unterhalb der zuletzt abgebauten Strosse, 1874 EL, hinaus erweitert. Der zusammengesetzte gewichtete Durchschnittsgehalt der historischen Schlitzproben aus der Sohle 1874 EL betrug 279 g/t AgÄq auf einer Streichlänge von 35 m und einer Mächtigkeit von im Schnitt 1,15 m. Unter Anwendung der Klassifizierungskriterien aus dem technischen Bericht haben diese Bohrlöcher das Potenzial, die angedeuteten Ressourcen auf einer Mindeststreichlänge von 65 m um weitere 70 m in die Tiefe und die vermuteten Ressourcen um weitere 45 m in die Tiefe zu erweitern.
Silver Storm hat vor Kurzem ein zweites unterirdisches Bohrgerät in Betrieb genommen, um das aktuelle Bohrprogramm schneller voranzutreiben. Bislang wurden insgesamt 44 Bohrlöcher niedergebracht (ca. 3.000 m).
Abbildung 2: Längsschnitt der San Nicolas Zone (Blick nach Nordosten)
Weitere Informationen finden Sie im NI 43-101-konformen technischen Bericht mit dem Titel "Independent Technical Report for the La Parrilla Silver Mine, Durango State, Mexico" mit Stichtag 24. März 2025, der auf SEDAR http://www.sedarplus.cawww.sedarplus.ca) sowie auf der Website des Unternehmens http://www.silverstorm.cawww.silverstorm.ca) eingesehen werden kann.
Tabelle 1(1) - Ausgewählte Analyseabschnitte der Bohrlöcher EDP-SN-26-001 bis -003 und IDP-SN-26-001 bis -005; Ergebnisse der vorherigen Bohrungen durch Silver Storm und historische Analyseergebnisse
Zone
Bohrloch
von
bis
Abschnitt
(m)
ETW(3)
(m)
AgÄq(2)
g/t
Ag
g/t
Au
g/t
Pb
%
Zn
%
SN
EDP-SN-26-001
107,40
115,85
8,45
6,51
149
111
0,07
0,52
1,10
einschließlich
109,50
113,00
3,50
2,70
285
208
0,13
1,04
2,38
SN
EDP-SN-26-002
101,15
104,35
3,20
1,60
183
139
0,09
0,64
1,26
einschließlich
103,00
104,35
1,35
0,67
299
251
0,13
0,97
0,93
SN
EDP-SN-26-003
118,15
119,25
1,10
0,78
137
64
0,07
1,84
1,57
SN
EDP-SN-26-003
123,05
124,35
1,30
0,92
131
77
0,09
0,70
1,71
SN
IDP-SN-26-001
83,00
83,60
0,60
0,56
196
113
0,04
0,72
3,44
SN
IDP-SN-26-001
86,00
86,60
0,60
0,56
209
158
0,02
0,76
1,82
SN
IDP-SN-26-001
91,85
95,45
3,60
3,35
473
465
0,01
0,23
0,12
einschließlich
91,85
93,50
1,65
1,53
740
727
0,01
0,37
0,24
und
94,55
95,45
0,90
0,84
527
522
0,01
0,18
0,03
SN
IDP-SN-26-003
49,50
61,45
11,95
7,77
137
133
0,02
0,05
0,07
einschließlich
49,50
52,25
2,75
1,79
320
312
0,05
0,11
0,07
und
60,55
61,45
0,90
0,59
507
504
0,00
0,03
0,10
SN
IDP-SN-26-004
35,75
36,15
0,40
0,39
252
97
0,09
2,69
4,91
SN
IDP-SN-26-004
40,00
40,40
0,40
0,39
420
247
0,01
4,17
4,63
SN
IDP-SN-26-005
53,05
54,10
1,05
0,91
275
182
0,03
3,32
1,22
VORHERIGE ERGEBNISSE
SN
Q-23-013A
87,49
91,58
4,09
4,01
276
172
0,01
2,18
3,08
einschließlich
88,55
89,55
1,00
0,98
584
379
0,01
4,37
6,11
und
90,00
91,58
1,58
1,55
252
135
0,02
2,40
3,51
SN
Q-23-013A
106,87
107,17
0,30
0,29
452
199
0,05
6,06
6,65
SN
Q-23-014
111,80
113,70
1,90
1,65
225
174
0,07
1,71
0,55
SN
Q_23_024
71,75
81,14
9,39
8,83
686
676
0,01
0,32
0,13
einschließlich
72,75
78,00
5,25
4,94
997
988
0,01
0,33
0,10
SN
Q_23_025
85,65
86,74
1,09
0,71
181
101
0,02
1,37
2,63
SN
Q-24-054
98,80
105,80
7,00
6,09
294
273
0,02
0,47
0,54
einschließlich
99,30
99,80
0,50
0,44
410
389
0,03
0,15
0,80
und
102,80
105,30
2,50
2,18
528
507
0,01
0,92
0,11
SN
Q-24-056
116,70
117,30
0,60
0,52
220
103
0,01
1,00
5,10
SN
Q-24-056
122,13
123,15
1,02
0,89
616
606
0,03
0,32
0,05
NEW
Q-24-060
106,48
106,99
0,51
0,51
201
197
0,04
0,37
0,22
SN
Q-24-063
94,85
95,25
0,40
0,39
632
593
0,06
1,62
0,08
SN
Q-24-063
97,75
98,25
0,50
0,49
450
405
0,01
0,94
1,33
HISTORISCHE ERGEBNISSE
SN
ILP-SN-16-01-A
405,45
407,20
1,75
1,72
1,555
1,479
0,13
1,25
2,09
SN
ILP-SN-16-05
464,80
465,45
0,65
0,64
153
143
0,05
0,24
0,09
SN
ILP-SN-17-35
211,85
212,50
0,65
0,50
414
310
0,07
1,71
3,35
SN
und
222,40
224,60
2,20
1,69
1,192
1,186
0,01
0,21
0,06
SN
ILP-SN-17-36
257,80
262,30
4,50
3,47
889
854
0,08
0,38
1,08
SN
ILP-SN-19-01
263,40
264,30
0,90
0,81
156
113
0,11
0,70
1,00
SN
ILP-SN-19-03
230,80
231,55
0,75
0,75
228
165
0,01
1,31
1,93
SN
ILP-SN-19-04
301,05
301,55
0,50
0,40
522
26
5,90
0,02
0,06
SN
ILP-SN-19-08
186,10
193,60
7,50
7,05
475
325
0,03
3,71
3,80
SN
einschließlich
190,15
193,60
3,45
3,24
855
380
0,02
0,91
0,40
SN
ILP-SN-19-09
202,35
203,25
0,90
0,64
407
380
0,02
0,91
0,40
SN
SLP-SN-12-02
181,05
183,20
2,15
1,72
248
135
0,04
1,43
4,22
SN
SLP-SN-12-03
276,85
278,85
2,00
1,30
133
96
0,07
0,75
0,86
und
291,45
293,90
2,45
1,59
262
150
0,03
2,62
3,03
SN
SLP-SN-12-05
149,95
150,55
0,60
0,46
950
776
0,38
4,01
3,16
SN
ILP-SN-19-05
223,00
223,50
0,50
0,49
255
238
0,14
0,22
0,05
SN
SN-02
122,60
124,40
1,80
1,28
411
367
0,10
1,46
0,30
SN
SN-03
122,05
123,10
1,05
0,65
142
124
0,00
0,57
0,33
SN
SN-04
44,80
45,70
0,90
0,50
267
245
0,07
0,80
0,03
Tabelle 2(1) - Ergebnisse historischer Schlitzproben(4) - San Nicolas Zone
Höhenlage
Zone
Schlitz
TW(3)
(m)
AgÄq(1)
g/t
Ag
g/t
Pb
%
Zn
%
1874
SN NW
VSN-1873-26
1,10
291
135
1,55
6,58
1874
SN NW
VSN-1873-29
2,30
224
175
1,20
1,29
1874
SN SW
VSN-1874-40
3,50
666
312
4,99
13,38
1874
SN SW
VSN-1874-44
2,70
300
150
3,23
4,47
1874
SN SW
VSN-1874-45
2,90
284
139
3,49
3,89
1874
SN SW
VSN-1875-43
0,50
415
355
2,66
0,28
1874
SN SW
VSN-1875-51
5,30
505
424
2,09
2,01
1874
SN SE
VSN-1874-42
3,10
262
195
2,05
1,31
1874
SN SE
VSN-1874-54
3,20
257
231
1,02
0,29
1874
SN SE
VSN-1874-56
2,80
209
176
0,92
0,77
1874
SN SE
VSN-1874-58
0,40
143
60
1,83
2,39
1874
SN SE
VSN-1873-62
0,40
246
103
3,24
4,06
1874
SN SE
VSN-1873-64
0,30
157
64
2,17
2,55
1874
SN SE
VSN-1873-65
0,70
612
253
7,30
11,10
1874
SN SE
VSN-1873-66
1,70
122
40
1,49
2,75
1874
SN SE
VSN-1873-73
0,30
124
41
1,58
2,70
1874
SN SE
VSN-1873-75
0,30
33
0
0,15
1,58
1874
SN SE
VSN-1873-76
0,40
888
405
11,20
13,50
1874
SN SE
VSN-1873-78
0,60
131
39
1,38
3,36
1874
SN SE
VSN-1873-79
0,80
439
217
7,27
3,87
1886
SN SE2
VSN-1885-82
0,70
119
88
0,58
1,00
1886
SN SE2
VSN-1885-84
0,65
225
103
2,90
3,33
1886
SN SE2
VSN-1885-89
3,65
254
103
3,47
4,25
1886
SN SE2
VSN-1885-92
0,60
253
73
3,83
5,38
1886
SN SE1
VSN-1886-108
1,10
183
96
2,45
1,93
1886
SN SE1
VSN-1886-111
3,15
154
65
2,05
2,48
1886
SN SE1
VSN-1886-112
2,40
223
146
2,15
1,74
1886
SN SE1
VSN-1886-113
0,85
293
192
3,40
1,67
1886
SN SE1
VSN-1886-115
0,60
404
253
4,12
3,56
1887
SN W
VSN-1888-47
1,75
115
90
0,81
0,47
1887
SN W
VSN-1888-48
5,05
142
86
1,50
1,34
1887
SN W
VSN-1886-49
2,00
219
120
2,78
2,24
1887
SN W
VSN-1886-51
1,65
408
356
1,39
1,26
1882
SN NW
VSN-1888-28
0,50
345
307
1,15
0,76
1882
SN NW
VSN-1887-31
2,30
262
242
0,59
0,38
1882
SN NW
VSN-1887-37
2,00
179
112
2,51
0,82
1882
SN NW
VSN-1887-40
3,00
364
337
1,01
0,35
1882
SN NW
VSN-1887-43
4,90
231
142
2,57
1,95
1882
SN NW
VSN-1887-49
6,45
439
325
3,59
2,18
1882
SN NW
VSN-1887-52
4,20
237
63
2,54
6,46
1882
SN NW
VSN-1888-48
2,10
317
205
3,74
1,86
1882
SN NW
VSN-1888-51
3,70
407
344
2,35
0,79
1882
SN NW
VSN-1887-55
0,65
195
61
1,91
5,01
1882
SN NW
VSN-1884-60
1,75
262
122
2,52
4,67
1882
SN NW
VSN-1883-63
1,75
316
197
3,00
3,04
1882
SN NW
VSN-1885-57
2,70
187
101
2,33
2,05
1882
SN NW
VSN-1887-58
1,20
377
163
3,93
7,09
1882
SN NW
VSN-1887-61
1,40
407
163
5,50
6,97
1882
SN NW
VSN-1887-64
2,20
|
474
119
3,80
14,66
1882
SN NW
VSN-1882-66
1,20
339
166
4,05
4,79
1901
SN SE
VSN-1901-26
0,70
108
51
1,51
1,39
1901
SN SE
VSN-1901-29
1,45
329
150
5,35
3,70
1901
SN SE
VSN-1901-32
0,60
225
126
2,88
2,10
1901
SN SE
VSN-1901-35
1,30
128
93
1,01
0,72
1901
SN SE
VSN-1901-38
2,80
311
132
4,19
4,93
1901
SN SE
VSN-1901-44
1,30
150
88
1,92
1,20
1901
SN SE
VSN-1901-47
1,60
123
58
1,55
1,76
1901
SN SE
VSN-1901-50
4,20
177
99
2,25
1,72
1901
SN SE
VSN-1901-53
5,20
445
411
1,51
0,78
1921
SN NW
VSN-1921-L49
0,40
126
105
0,10
1,01
1921
SN NW
VSN-1921-L52
1,70
368
277
1,08
3,67
1921
SN SE
VSN-1921-L70
2,50
302
183
0,01
0,03
1921
SN SE
VSN-1921-L73
1,60
350
173
4,08
4,94
1921
SN SE
VSN-1921-L76
1,85
204
112
2,16
2,55
1921
SN SE
VSN-1921-L79
0,85
101
62
0,50
1,51
1921
SN SE
VSN-1921-L82
0,90
101
73
0,80
0,61
1921
SN SE
VSN-1921-L84
2,10
316
227
2,15
2,36
1921
SN SE
VSN-1921-L85
0,60
181
107
2,96
0,72
1921
SN SE
VSN-1921-L88
1,50
163
94
1,95
1,58
- Die einzelnen Metallgehalte, die zur Berechnung des Silberäquivalentwerts (g/t AgÄq) verwendet wurden, sind in den Tabellen 1 und 2 angegeben.
- Alle Ergebnisse in dieser Mitteilung sind gerundet. Die Ergebnisse sind ungeschnitten (uncut) und unverwässert. Bei den Mächtigkeiten handelt es sich um Kernlängen, nicht um die wahren Mächtigkeiten. Silberäquivalent: AgÄq g/t wurde unter Verwendung von Rohstoffpreisen von 30,00 US$ /oz Ag, 2.500 US$ /oz Au, 0,95 US$ /lb Pb und 1,25 US$/lb Zn unter Anwendung metallurgischer Gewinnungsraten von 70,1 % für Silber und 82,8 % für Gold in Oxiden bzw. von 79,6 % für Silber, 80,1 % für Gold, 74,7 % für Blei und 58,8 % für Zink in Sulfiden berechnet. Die angesetzten zahlbaren Metallanteile betrugen 99,6 % für Silber und 95 % für Gold in aus Oxiden hergestelltem Doré und 95 % für Silber, Gold und Blei sowie 85 % für Zink in aus Sulfiden hergestellten Konzentraten. Die Cutoff-Gehalte für Oxide und Sulfide betrugen 135 g/t AgÄq bzw. 115 g/t AgÄq. Die Cutoff-Gehalte basieren auf den um die Inflationsrate bereinigten Kosten aus dem Jahr 2017 und beinhalten die nachhaltigen Kosten.
- Die geschätzten wahren Mächtigkeiten ("ETW") der Mineralisierung wurden bei Bohrkernabschnitten, bei denen die Ausrichtung der Zone bekannt war, auf Grundlage der Kernlängen berechnet; die Schlitzproben wurden senkrecht über die Mächtigkeit der Mineralisierung hinweg entnommen und werden als wahre Mächtigkeiten ("TW") erachtet.
- Die gewichteten Durchschnittsgehalte wurden über die mineralisierten Mächtigkeiten der einzelnen Schlitze über die Strosse hinweg berechnet (Tabelle 2, Abbildung 2).
Probenanalyse und QA/QC-Programm
Silver Storm wendet ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontroll-(QA/QC)-Programm an, das die Probenkette überwacht und das Hinzufügen von Leer-, Doppel- und Referenzstandardproben zu jedem zur Analyse eingereichten Probensatz beinhaltet. Der Bohrkern wird fotografiert, protokolliert und in zwei Hälften geschnitten, wobei eine Hälfte zu Verifizierungszwecken an einem sicheren Ort aufbewahrt und die andere zur Analyse eingereicht wird. Die Probenaufbereitung (Brechen und Pulverisieren) erfolgt bei ALS Geochemistry, einem unabhängigen, gemäß ISO 9001:2001 zertifizierten Labor in Zacatecas in Mexiko, und die Pulpe wird zur Analyse an ALS Geochemistry in Vancouver in Kanada gesendet. Die gesamte Probe wird auf 70 % (-2 mm) gebrochen und ein Riffle Split von 250 g wird entnommen und auf über 85 % (75 µm) pulverisiert. Die Proben werden mittels einer Standard-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) (Au-AA23) von einer 30-g-Pulpe auf Gold analysiert. Goldwerte von über 10 g/t werden auf einer 30-g-Pulpe mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert (Au-GRA21). Die Proben werden auch mit einer 34-Elemente-ICP-Methode mit induktiv gekoppeltem Plasma mit Atomemissionsspektroskopie (AES) auf einer mit vier Säuren aufgeschlossenen Pulpe (ME-ICP61) analysiert. Proben mit Werten über den Grenzwerten für Silber (> 100 g/t), Blei (> 1 %), Zink (> 1 %) und Kupfer (> 1 %) werden mittels eines Aufschlusses aus vier Säuren mit ICP-AES (ME-OG62) erneut analysiert. Bei Silberwerten von über 1.500 g/t werden die Proben mittels einer Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss auf einer 30-g-Pulpe (Ag-GRA21) erneut analysiert. Proben mit Bleiwerten über 20 % werden durch volumetrische Titration mit EDTA an einer 1-Gramm-Pulpe (Pb-VOL70) erneut untersucht. In den hierin gemeldeten Ergebnissen wurden keine QA/QC-Probleme festgestellt.
Qualifizierter Sachverständiger
Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in diesem Dokument wurden von Bruce Robbins, P.Geo., Chief Geologist des Unternehmens, der als unabhängiger Berater des Unternehmens eingestellt wurde, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.
Über Silver Storm Mining Ltd.
Silver Storm Mining Ltd. besitzt Silberprojekte in fortgeschrittenem Stadium im mexikanischen Bundesstaat Durango. Silver Storm ist bestrebt, eine mögliche baldige Wiederinbetriebnahme seines zu 100 % unternehmenseigenen Silberminenkomplexes La Parrilla voranzutreiben - einem ertragreichen Betrieb, der aus einer Mühle mit einer Kapazität von 2.000 Tonnen pro Tag (tpd) und drei Untertageminen besteht. Silver Storm hält auch eine 100%ige Beteiligung am Projekt San Diego, das zu den größten unerschlossenen Silberprojekten in Mexiko zählt. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Projekte finden Sie auf unserer Website unter www.silverstorm.ca.
Nähere Informationen erhalten Sie über:
Greg McKenzie, President & CEO
Tel: +1 (416) 504-2024
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Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben das Unternehmen und die qualifizierten Sachverständigen (im Falle der technischen und wissenschaftlichen Informationen) mehrere wesentliche Annahmen getroffen, unter anderem dass sich die Finanzlage und die Erschließungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ändern; dass die zukünftigen Metallpreise sowie die Nachfrage nach und die Aussichten für Metalle stabil bleiben oder sich verbessern; die Fähigkeit des Managements, seine Geschäftsstrategie umzusetzen und das Ausbleiben unerwarteter oder nachteiliger behördlicher Änderungen in Bezug auf La Parrilla. Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass seine Entscheidung, den Betrieb bei La Parrilla möglicherweise wieder aufzunehmen, sowie andere damit in Zusammenhang stehende Produktionsentscheidungen weitgehend auf internen Daten des Unternehmens sowie historischen Betriebsergebnissen, Berichten und technischen Bewertungen basieren und nicht von einer in Einklang mit NI 43-101 erstellten aktuellen Mineralreservenschätzung, vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen, Vormachbarkeitsstudien oder Machbarkeitsstudien, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit belegen, gestützt werden. Infolgedessen besteht erhöhte Unsicherheit sowie ein höheres Maß an wirtschaftlichem und technischem Risiko, als dies der Fall wäre, wenn solche Studien abgeschlossen und als Grundlage für eine Produktionsentscheidung herangezogen worden wären. Für La Parrilla wurden keine Mineralreserven abgegrenzt und Mineralressourcen, die keine Reserven darstellen, haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit. Das Fehlen von NI 43-101-konformen Mineralreservenschätzungen, vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen, Vormachbarkeitsstudien oder Machbarkeitsstudien, die eine Produktionsentscheidung stützen, erhöht die Unsicherheit hinsichtlich der Erreichung eines bestimmten Mineralausbeute-Niveaus oder der Kosten einer solchen Ausbeute und erhöht die Risiken, die mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte verbunden sind. In der Vergangenheit kam es bei Projekten, die ohne die Unterstützung solcher Mineralreservenschätzungen und Studien vorangetrieben wurden, deutlich häufiger zu wirtschaftlichen und technischen Misserfolgen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Produktion bei La Parrilla wie erwartet oder überhaupt aufgenommen wird oder dass die erwarteten Produktionsmengen oder Betriebskosten erreicht werden. Eine Nichtaufnahme der Produktion hätte erhebliche negative Auswirkungen auf die Fähigkeit des Unternehmens, Einnahmen und Cashflow zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit zu generieren. Ebenso hätte die Nichterreichung der erwarteten Produktionskosten erhebliche negative Auswirkungen auf den Cashflow und die zukünftige Rentabilität des Unternehmens.
Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle und Vorhersage des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den hierin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Sie werden auf der Basis von Annahmen zu solchen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen hierin dargelegten Faktoren entwickelt.
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