Die Allianz hat ihre Wohngebäudeversicherung einem umfassenden Update unterzogen. Neben individuellen Leistungsbausteinen können Kunden künftig aus insgesamt acht Selbstbehalt-Stufen wählen - das hat eine deutliche Auswirkung auf die Prämien und soll den Schutz bezahlbar halten, so der Versicherer. Die Allianz-Versicherungs-AG hat ein umfassendes Produktupdate ihrer privaten Wohngebäudeversicherung bekannt gegeben. Mehr Flexibilität bei der Gestaltung der Tarife soll eine individuellere Absicherung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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