Amazon rüstet seine neuen Fire TV Sticks mit einem neuen Betriebssystem aus. Statt Fire OS kommt das Linux-basierte Vega OS zum Einsatz. Das soll eine schnellere Performance bringen -Â hat aber auch einen entscheidenden Nachteil. Schon länger ist bekannt, dass Amazon bei seiner Hardware das auf Android basierende Betriebssystem Fire OS durch das Linux-OS Vega OS ersetzt. Vega OS soll laut Amazon eine 30-prozentige Performance-Steigerung ermöglichen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n