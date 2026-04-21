EQS-News: Springer Nature AG & Co. KGaA
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
21.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Springer Nature AG & Co. KGaA
|Heidelberger Platz 3
|14197 Berlin
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@springernature.com
|Internet:
|https://ir.springernature.com/de/annual-general-meeting
|ISIN:
|DE000SPG1003
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2312198 21.04.2026 CET/CEST