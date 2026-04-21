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NAKIKI SE Hauptversammlung stimmt zu 100 % zu: Wichtige strategische Weichen für Bitcoin-Zukunft gestellt



21.04.2026 / 15:05 CET/CEST

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NAKIKI SE Hauptversammlung stimmt zu 100 % zu: Wichtige strategische Weichen für Bitcoin-Zukunft gestellt - Alle acht Tagesordnungspunkte erhielten 100 % Zustimmung

- Kapitalmarkt- und Bitcoinprofis in den Aufsichtsrat gewählt

Frankfurt am Main, 21. April 2026 - Die NAKIKI SE (ISIN: DE000WNDL300, DE000A460N46) hat mit der außerordentlichen Hauptversammlung einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum Bitcoin-Treasury-Unternehmen gemacht. Die in Frankfurt am Main anwesenden Aktionäre haben allen acht Tagesordnungspunkten mit 100 % zugestimmt. Die Neuausrichtung ist jetzt auch in der Satzung des Unternehmens verankert. Außerdem wurde die MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Ersatzabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 sowie zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 gewählt. Mit der Zustimmung zu verschiedenen Kapitalmaßnahmen wurde die Voraussetzung für den Kauf von Bitcoin und für Übernahmen von Unternehmen im Kryptomarkt geschaffen. Markus Geisbüsch und Dr. Mathias Linkerhand wurden in den Aufsichtsrat gewählt. Herr Geisbüsch wird den Vorsitz des Gremiums übernehmen. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Kapitalmarkterfahrung mit Stationen wie der Deutschen Bank, Macquarie, WestLB und der Credit Suisse. Zudem war er als Head of Capital Markets am Aufbau eines deutschen börsennotierten Bitcoin-Miner beteiligt. Dr. Mathias Linkerhand ist selbstständiger Diplom-Physiker und promovierte im Bereich Künstliche Intelligenz. Er ist Vorstandsmitglied im Bitcoin-Bundesverband. Markus Geisbüsch, Aufsichtsratsvorsitzender der NAKIKI SE: "Die 100-prozentige Zustimmung unserer Aktionäre ist ein starkes Vertrauenssignal und bestätigt unseren strategischen Kurs. Der Austausch mit den Aktionären ist wichtig. Dazu gehörte beispielsweise die Frage zu den historischen Verlustvorträgen. Der aktuelle Stand ist, dass der vorläufige steuerliche Schätzbescheid über 171,9 Mio. EUR von uns auf die Möglichkeiten der Geltendmachung geprüft wird." Die Tagesordnung mit Abstimmungsergebnissen zum Download: nakikifinance.com/hauptversammlung ÜBER NAKIKI

Die Nakiki SE ist eine deutsche börsennotierte Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Aktuell richtet sich Nakiki strategisch zur ersten deutschen "reinen" Bitcoin-Treasury-Gesellschaft aus - also einem Unternehmen, dessen Bilanzkern aus langfristig gehaltenem Bitcoin als Treasury-Asset besteht. Kontakt für Rückfragen:

Telefon: +49 69 870076430

E-Mail: info@nakikifinance.com NAKIKI SE

Hanauer Landstr. 204

60314 Frankfurt am Main



Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473

WKN: WNDL30

ISIN: DE000WNDL300



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