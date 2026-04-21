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WKN: 662720 | ISIN: DE0006627201 | Ticker-Symbol: MUB
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20.04.26 | 17:35
39,600 Euro
-0,50 % -0,200
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Sonstige Technologie
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Sonstige
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MUEHLBAUER HOLDING AG Chart 1 Jahr
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39,00040,00016:24
39,20039,20015:30
Dow Jones News
21.04.2026 15:27 Uhr
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PTA-DD: Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Roding (pta000/21.04.2026/14:55 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                              SECURA Vermögensverwaltungs GmbH 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                         In enger Beziehung 
b)      Erstmeldung 
                                         Josef Mühlbauer 
                                         Aufsichtsrat 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                              Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft 
b)      LEI                               391200RAQZU0UDPE0S13 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments     Aktie 
        Kennung                             DE0006627201 
b)      Art des Geschäfts                        Kauf 
c)      Preis(e)                            Volumen 
        39,20 EUR                            392.000,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis                       Aggregiertes Volumen 
        39,20 EUR                            392.000,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                       20.04.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                        Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft 
           Josef-Mühlbauer-Platz 1 
           93426 Roding 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   IR 
Tel.:         +49 (0)9461 952-0 
E-Mail:        Stefan.Muehlbauer@muehlbauer.de 
Website:       www.muehlbauer.de 
ISIN(s):       DE0006627201 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1776776100334 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2026 08:55 ET (12:55 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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