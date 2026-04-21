Psychedelika vor Durchbruch: Kurssprung bei Compass Pathways und ein starkes Signal für TEQ Capital

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Der Psychedelika-Sektor steht vor einem entscheidenden Umbruch, und die Kapitalmärkte reagieren prompt. Eine neue Executive Order in den USA beschleunigt gleichzeitig Forschung, regulatorische Prozesse und...
...den Zugang für Patienten. Für TEQ Capital ist dies nicht nur eine spannende Entwicklung, sondern ein messbarer Erfolg.
Compass Pathways, die derzeit größte Position in den aktiven TEQ-Fonds, konnte innerhalb
kürzester Zeit einen beachtlichen Kursanstieg verzeichnen. Auch andere führende
Unternehmen im Sektor, wie Atai Beckley und Definium Therapeutics entwickelten sich
stark. Besonders Compass zeigt, wie sensibel der Markt auf Fortschritte bei klinischen und
regulatorischen Themen reagiert.
Analysten sprechen bereits offen von einem "strukturellen Wendepunkt". Der Grund: Zum
ersten Mal ziehen politische Entscheidungsträger, Regulierungsbehörden wie die FDA, das
US-Gesundheitsministerium und sogar die Veteranen Behörde an einem Strang. Diese neue
Dynamik könnte die Zeit bis zur Zulassung psychedelischer Therapien erheblich verkürzen -
die erste Marktzulassung wird Ende dieses Jahres erwartet.
Im Zentrum dieser Entwicklung steht Compass Pathways.
Das Unternehmen gehört zu den weltweit führenden klinischen Akteuren im Bereich
psychedelischer Medizin und entwickelt mit COMP360 eine standardisierte, evidenzbasierte
Psilocybin-Therapie zur Behandlung von therapieresistenter Depression - einem der
größten ungedeckten medizinischen Bedarfe weltweit. Das Medikament hat in beiden
klinischen Phase-3-Studien die zuvor mit der FDA abgestimmten Ziele erreicht. Nun wartet
das Unternehmen auf das finale Datenpaket, das die Langzeitbeobachtungen von Patienten
aus der zweiten Phase-3-Studie umfasst. Diese Daten werden Anfang Q3 2026 erwartet und
stellen das letzte Puzzlestück im Zulassungsprozess dar.
Durch die Executive Order der US-Regierung wird sich die Zeit von der Einreichung der
"New Drug Application" bis zur finalen Entscheidung auf unter zwei Monate verkürzen.
Zudem wird Psilocybin von der DEA (Drug Enforcement Agency) neu eingestuft, wodurch
der Vertrieb in spezialisierten Kliniken regulatorisch ermöglicht wird. Diese beiden Faktoren
zusammen könnten die Markteinführung von COMP360 bereits im ersten Halbjahr 2027
ermöglichen, anstatt wie ursprünglich von Analysten erwartet, im zweiten Halbjahr 2028.
Dies ist mehr als nur die Entwicklung eines neuen Medikaments - es könnte ein
Paradigmenwechsel in der Behandlung schwerer psychischer Erkrankungen werden.
Genau hier setzt die Strategie von TEQ Capital an.
Wir investieren gezielt in Unternehmen, die an der Schwelle zu solch strukturellen
Veränderungen stehen, an der Schnittstelle von Technologie und Marktbedarf.
Compass Pathways ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie aktives Stockpicking echten
Mehrwert schaffen kann: früh identifiziert, klar positioniert und konsequent gewichtet.
Im Dezember letzten Jahres durften wir den Gründer Lars Wilde bei uns im Büro zum
Podcast begrüßen. Wer mehr über den Sektor und Compass Pathways erfahren möchte, ist
hier genau richtig.
Unserer Meinung nach spiegelt die aktuelle Kursentwicklung keinen kurzfristigen Effekt,
sondern einen fundamentalen Trend wider, der gerade erst beginnt, sein volles Potenzial zu
entfalten. Für uns ist dies eine klare Bestätigung, dass aktives Management echte
Diversifikation ins Depot bringt.
Rechtliche Hinweise
Marketinganzeige. Dieser Beitrag dient ausschließlich der allgemeinen Information und stellt
weder eine Anlageberatung noch eine individuelle Empfehlung oder Aufforderung zum
Erwerb, Halten oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Anlagen in Finanzinstrumente
sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Die
in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die
zukünftige Wertentwicklung. Die TEQ Capital GmbH und für sie handelnde Personen sind
selbst in die in diesem Beitrag genannten Unternehmen investiert. Hieraus können sich
Interessenkonflikte ergeben. Der Beitrag gibt die Meinung der TEQ Capital GmbH zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder.
Herausgeber: TEQ Capital GmbH handelnd als vertraglich gebundener Vermittler (§ 3 Abs. 2
WpIG) im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen
Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt. TEQ Capital
erbringt die Anlageberatung gegenüber dem TEQ - Disruptive Technologies und TEQ -
Small & Mid Cap Technologies. Alleinige Grundlage für einen Anteilserwerb sind die jeweils
gültigen Verkaufsunterlagen der Fonds (Verkaufsprospekt, Basisinformationsblatt sowie die
aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte). Diese sind kostenfrei in deutscher Sprache auf
unserer Internetseite unter teq.capital verfügbar.
Verlinkungen:
Wer tiefer einsteigen will: Compass-CEO Lars Wilde war bei uns im Podcast zu Gast:
https://www.youtube.com/watch?v=OFXNj6YDFY8
Enthaltene Werte: US20451W1018,DE000DNA10X3,DE000DNA10C7
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