Wesentliche Kernpunkte:

Galeries Lafayette konnte seinen Umsatz um insgesamt 7 und den durchschnittlichen Warenkorbwert um 8 steigern, indem das Unternehmen seine bisherige Such- und Empfehlungsplattform durch "Google Vertex AI Search for Commerce" und die proprietäre "Merchandising Experience Platform (MXP)" von Grid Dynamics ersetzte.

Mithilfe der Lösung gelang die Modernisierung eines komplexen Produktkatalogs mit über 600.000 Artikeln, einschließlich 350.000 von Drittanbietern, was zu einem Anstieg der Online-Umsätze um 20 gegenüber dem Vorjahr führte.

Dieses erfolgreiche Programm veranschaulicht die Kompetenz von Grid Dynamics, eine Brücke zwischen fortschrittlichen KI-Modellen und messbarer Rentabilität für globale Einzelhandelsunternehmen zu schlagen.

Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) ("Grid Dynamics"), ein führender KI-Transformationspartner für Fortune-1000-Unternehmen, gab heute die erfolgreiche Implementierung eines hyperpersonalisierten digitalen Shopping-Erlebnisses für Galeries Lafayette bekannt, Frankreichs legendärem Kaufhaus. Der Einzelhändler hat durch die Integration von Google Vertex AI Search for Commerce mit der proprietären Merchandising Experience Platform (MXP) von Grid Dynamics seine Such-, Navigations- und Empfehlungsmaschinen über alle Web-, Kunden- und Verkäufer-Anwendungen hinweg modernisiert.

Die Initiative begegnete den erheblichen Herausforderungen, die eine veraltete Sucharchitektur aufwirft, insbesondere im Hinblick auf die Verwaltung eines umfangreichen Katalogs von 600.000 Produkten, darunter 350.000 aus Drittanbieter-Marktplätzen. Diese Komplexität führte häufig zu geringer Suchrelevanz und einem hohen manuellen Arbeitsaufwand für die Merchandising-Teams. Die neue Plattform bietet jedem Besucher ein maßgeschneidertes Nutzererlebnis und gewährleistet dank Echtzeit-Datenverarbeitung genaue Angaben zu Produktverfügbarkeit und Preis. Die Plattform erwies sich selbst während Spitzengeschäftszeiten als robust und führte zu:

einer Steigerung des Gesamtumsatzes um 7

einem Anstieg des durchschnittlichen Warenkorbwerts um 8%

einer Steigerung der Online-Verkäufe gegenüber dem Vorjahr um 20

Messbaren Verbesserungen bei der Suchkonversion, den durch Empfehlungen generierten Umsätzen und der Effizienz des Merchandisings.

"Die in diesem Sommer durchgeführten Tests zeigten deutliche Verbesserungen bei all unseren geschäftlichen und produktbezogenen KPIs und bestätigten damit die Relevanz dieser technologischen Entscheidung für unsere Hyperpersonalisierungsstrategie", sagte Lucas Serralta, Chief Product Officer bei Galeries Lafayette. "Über diese Implementierung hinaus ebnet die Plattform den Weg für zahlreiche Innovationen, etwa die Entwicklung intelligenter Agenten, die das Online- und das Einkaufserlebnis im Geschäft weiter verbessern können."

"Unsere Zusammenarbeit mit Galeries Lafayette ist ein Paradebeispiel dafür, wie wir die Brücke zwischen hochentwickelten KI-Modellen und Rentabilität in der Einzelhandelspraxis schlagen", sagte Yury Gryzlov, COO und Head of Europe bei Grid Dynamics. "Durch die Kombination der leistungsstarken Suchfunktionen von Google mit den präzisen Merchandising-Steuerungsfunktionen unserer MXP haben wir eine der ikonischsten Marken der Welt in die Lage versetzt, komplexe Daten in großem Maßstab in nahtlose Kundenerlebnisse mit hohen Konversionsraten zu verwandeln."

Sehen Sie sich eine Video-Fallstudie zu dieser Zusammenarbeit an und entdecken Sie, wie Grid Dynamics messbaren Unternehmenswert durch KI-gesteuerte Such- und Merchandising-Lösungen vorantreibt.

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq: GDYN) ist ein führender Partner für die KI-Transformation von Fortune-1000-Unternehmen. Wir verbinden fundiertes KI-Know-how mit bewährter Erfahrung im Unternehmensbereich, um Kunden dabei zu unterstützen, geeignete Investitionsbereiche für KI zu identifizieren, skalierbare Systeme aufzubauen und einen echten geschäftlichen Mehrwert aus KI-Implementierungen zu erzielen. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal von Grid Dynamics ist unsere fast ein Jahrzehnt währende Führungsrolle im Bereich Unternehmens-KI. Grid Dynamics wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley sowie Niederlassungen in ganz Amerika, Europa und Indien.

Um mehr über Grid Dynamics zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.griddynamics.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics erheblich von den erwarteten und prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Worte "glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "kann", "wird", "potenziell", "projiziert", "prognostiziert", "fortsetzen" oder "sollte" oder, in jedem Fall, deren negative oder andere Varianten oder vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Zitate und Aussagen zu den erwarteten Vorteilen unserer Fähigkeiten und zum zukünftigen Wachstum unseres Unternehmens, einschließlich in Bezug auf Kunden, unsere Zusammenarbeit mit Galeries Lafayette, und Google Cloud.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren entziehen sich der Kontrolle von Grid Dynamics und sind schwer vorherzusagen. Zu den Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen können, gehören unter anderem unsere Fähigkeit, die erwarteten Nutzen zu erzielen, sowie alle Faktoren, die unsere Kompetenzen, die Vorteile unserer Dienstleistungen und Produkte und die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens einschränken.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Grid Dynamics warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit besitzen. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen der Erwartungen oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Aussage basiert, widerzuspiegeln. Weitere Informationen zu Faktoren, die Grid Dynamics erheblich beeinflussen könnten, einschließlich der Betriebsergebnisse und der Finanzlage, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K, der am 5. März 2026 eingereicht wurde, sowie in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC.

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