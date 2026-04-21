DJ PTA-Adhoc: Wiener Privatbank SE: Neuerungen im Vorstand der Wiener Privatbank SE

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wiener Privatbank SE: Neuerungen im Vorstand der Wiener Privatbank SE

Wien (pta000/21.04.2026/18:03 UTC+2)

Die Wiener Privatbank SE (FN 84890p; die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft heute die Bestellung von Mag. Gernot Purgstaller als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft mit Wirkung zum 01.06.2026 beschlossen hat. Sein Vertrag ist bis zum 31.12.2029 befristet. Gernot Purgstaller wird einen Großteil der Ressorts von Herrn Mag. Stefan Selden übernehmen, der sein Vorstandsmandat mit Ablauf des 31.05.2026 zurückgelegt hat.

Gernot Purgstaller ist seit 2014 in der Gesellschaft tätig und hatte zuletzt die Funktion der Bereichsleitung Risikomanagement, Kreditabwicklung und Operations inne. Er verfügt über langjährige Führungserfahrung innerhalb des Unternehmens und ist aufgrund seiner bisherigen Tätigkeit mit den Geschäftsmodellen, Strukturen und Prozessen der Gesellschaft umfassend vertraut. Dies gewährleistet eine kontinuierliche Fortführung der Vorstandsagenden.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Wiener Privatbank SE Parkring 12 1010 Wien Österreich Ansprechpartner: Charlotte Newby, Investor Relations Tel.: +43 1 534 31-246 E-Mail: charlotte.newby@wienerprivatbank.com Website: www.wienerprivatbank.com ISIN(s): AT0000741301 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1776787380344 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2026 12:03 ET (16:03 GMT)