DJ PTA-News: Wiener Privatbank SE: Unternehmen mit deutlicher Ergebnisverbesserung im Geschäftsjahr 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wiener Privatbank SE: Unternehmen mit deutlicher Ergebnisverbesserung im Geschäftsjahr 2025

Wien (pta000/22.04.2026/08:25 UTC+2)

Wiener Privatbank SE mit deutlicher Ergebnisverbesserung im Geschäftsjahr 2025

• Bank nach schwierigem Jahr 2024 wieder in der Gewinnzone • Ausbau der soliden Kernkapitalquote (CET1) auf robuste 27,81 % (2024: 22,46 %) • Weiterhin starke Liquiditätskennzahlen mit Steigerung der LCR von 1.668 % auf 1.751 %

Nach dem schwierigen Geschäftsjahr 2024 ist es der Wiener Privatbank SE im Jahr 2025 gelungen, im UGB-Einzelabschluss wieder ein positives Ergebnis zu erzielen. Auf Konzernebene wurde infolge zyklisch schwächerer Ergebnisse der Tochtergesellschaften ein überschaubarer Verlust ausgewiesen.

Das Konzern-Ergebnis vor Steuern belief sich auf EUR -0,72 Mio. (2024: EUR -13,93 Mio.) und das Konzernperiodenergebnis ohne nicht beherrschende Anteile belief sich in der Berichtsperiode auf rd. EUR -0,66 Mio. (2024: EUR -12,06 Mio.). Im UGB-Einzelabschluss konnte die Bank ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von EUR 182.883,62 (2024: EUR -12,95 Mio.) ausweisen.

Das im Geschäftsjahr 2025 erzielte IFRS-Ergebnis je Aktie (unverwässert) belief sich auf EUR -0,13 (2024: EUR -2,41). Auf Grundlage dieses Ergebnisses wird der Vorstand der Hauptversammlung am 8. Juni 2025 vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2025 keine Dividende auszuschütten.

Weitere Verbesserung der Eigenkapital- und Liquiditätskennzahlen bestätigen solides Fundament

Die Bilanzsumme des Wiener Privatbank Konzerns belief sich zum Stichtag 31. Dezember 2025 auf EUR 344,63 Mio., nach EUR 325,81 Mio. zum Ultimo 2024. Das Eigenkapital (exklusive nicht beherrschendem Anteil) lag bei EUR 32,36 Mio., gegenüber EUR 32,71 Mio. zum 31. Dezember 2024.

Darüber hinaus konnte die Wiener Privatbank SE per 31. Dezember 2025 weiter gestärkte Kennzahlen ausweisen. Die harte Kernkapitalquote (CET1) lag bei 27,81 %, die LCR bei 1.751 % (nach 1.668 % im VJ) und damit beide erneut deutlich über den regulatorischen Anforderungen.

Ausblick

Nach dem negativen Jahr 2024 konnte die Wiener Privatbank SE 2025 im UGB-Einzelabschluss wieder ein positives Ergebnis erzielen. Im Konzern fiel das Ergebnis aufgrund schwächerer Entwicklungen bei den Tochtergesellschaften zwar negativ aus, der Verlust blieb jedoch in einem überschaubaren Rahmen.

Als Reaktion auf die Verwerfungen am Immobilienmarkt reduzierte die Bank ihr Kreditbuch bereits ab 2024 deutlich, insbesondere in höheren Risikokategorien. Die Vergabe von immobilienlastigen Mezzanin-Finanzierungen wurde zuletzt vollständig eingestellt. Entsprechend lagen die Forderungen an Kunden Ende 2025 klar unter den Vorjahreswerten. Dieser bewusste Abbau von Risiken erwies sich in der aktuellen Marktlage trotz dadurch verringerter Zinserträge als richtig. Gleichzeitig wurden neue, geeignete Nischen im Kreditgeschäft definiert und die fachlichen sowie organisatorischen Voraussetzungen für künftiges Wachstum geschaffen.

Die bestehenden erfolgreichen Produkte der Bank im Private Banking und Capital Markets runden das Angebot der Wiener Privatbank SE für ihre Kunden ab. Darüber hinaus kann die Bank auch künftig auf eine reichhaltige Auswahl an "Betongold" zurückgreifen, um sowohl Anlegern als auch Eigennutzern Zugang zu interessanten Immobilien zu verschaffen. Mit diesem Leistungsangebot ist die Wiener Privatbank SE weiterhin gut positioniert, um ihren Kunden in jeder Marktsituation ein ausgewogenes und wertstiftendes Spektrum an Dienstleistungen anbieten zu können.

Das wirtschaftliche Umfeld bleibt auch 2026 angespannt. Während sich am Immobilienmarkt bereits 2025 erste Stabilisierungstendenzen zeigten, sind negative Entwicklungen - etwa durch weiterhin erhöhte NPL-Bestände im Bankensektor - nicht auszuschließen. Nach dem Verlustjahr 2024 und der Stabilisierung im Jahr 2025 geht die Wiener Privatbank SE daher von einem herausfordernden Geschäftsjahr 2026 aus.

(Ende)

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April 22, 2026 02:25 ET (06:25 GMT)