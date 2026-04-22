DJ PTA-AFR: Wiener Privatbank SE: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG
Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG
Wiener Privatbank SE: Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG
Wien (pta000/22.04.2026/08:25 UTC+2) - Wiener Privatbank SE gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.wienerprivatbank.com/ueber-uns/investor-relations/berichte Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026
(Ende)
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Aussender: Wiener Privatbank SE Parkring 12 1010 Wien Österreich Ansprechpartner: Charlotte Newby, Investor Relations Tel.: +43 1 534 31-246 E-Mail: charlotte.newby@wienerprivatbank.com Website: www.wienerprivatbank.com ISIN(s): AT0000741301 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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April 22, 2026 02:25 ET (06:25 GMT)