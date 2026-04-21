Genf - Der Bankensoftwarehersteller Temenos hat im ersten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Zugleich bestätigte das Unternehmen die Prognose für das Gesamtjahr sowie die Mittelfristziele. Der Umsatz erhöhte sich in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 - Multifonds herausgerechnet - um 15 Prozent auf 253 Millionen US-Dollar, wie Temenos am Dienstagabend mitteilte. Die Erträge für die Software-Subskriptionen sowie Software-as-a-Service (SaaS) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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