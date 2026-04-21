Die Rüstungsindustrie steht unter massivem Veränderungsdruck. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach militärischer Ausrüstung in Europa deutlich. Rheinmetall-Chef Armin Papperger zeichnet dabei ein Bild von Tempo, Investitionen und sinkenden Preisen.Produktion soll schnell skalieren Die deutsche Industrie kann ihre Kapazitäten nach Einschätzung von Rheinmetall-Chef Armin Papperger kurzfristig deutlich ausweiten. "Das ist machbar und ich sehe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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