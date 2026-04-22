Das Beheben von Altlasten der US-Ölindustrie hat sich zu einem eigenständigen Wirtschaftszweig entwickelt, der durch staatliche Förderprogramme mit Milliarden-Volumen und dem boomenden Handel mit Emissionszertifikaten getrieben wird. Laut Analysen der Internationalen Energieagentur (IEA) stoßen stillgelegte Bohrlöcher große Mengen Methan aus. Ein Gas, das als etwa 80-mal schädlicher gilt als CO2. In den USA kommt Methan in der Nähe von Ölförderanlagen oft aus Wasserhähnen oder sorgt sogar für Explosionen und verseuchte Grundstücke. Um dieses Problem zu bekämpfen, stellen die USA über den Infrastructure Act knapp 4,7 Mrd. USD für die Säuberung von rund 150.000 sogenannter Orphan Wells, also stillgelegter Ölquellen, bereit. Die Unternehmensberatung McKinsey schätzt, dass die Nachfrage nach dauerhaften Zertifikaten zur CO2-Entfernung bis zum Jahr 2030 auf bis zu 100 Mio. t anwachsen könnte. Wir stellen diesen besonderen Markt vor und zeigen eine interessante Option für Anleger auf.Den vollständigen Artikel lesen ...
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