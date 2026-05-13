Das Umweltdienstleistungsunternehmen adressiert ein riesiges Problem und hat daraus ein stark wachsendes Geschäftsmodell entwickelt in einem rund 500 Mrd. USD großen Markt. Zefiro Methane hat sich auf die strategische Bekämpfung von Methanemissionen spezialisiert. Methan ist wesentlich schädlicher als CO2 und damit auch ein starker Hebel, um schneller die Klimaerwärmung zu bekämpfen. Zefiro konzentriert sich auf einen wichtigen Herd der Methanemissionen: verwaiste Öl- und Gaslöcher in den USA, die ein riesiges Problem darstellen und von denen rund 2,2 Mio. im Land existieren. Einen spürbaren politischen Rückenwind bilden die staatlichen Förderprogramme im Milliardenbereich, wovon die Gesellschaft profitiert. Der Geschäftsansatz beinhaltet zudem den Verkauf von Zertifikaten, die auf Basis der eingesparten Emissionen generiert werden und die Margen deutlich beflügeln. Mit der jüngst vollzogenen Übernahme, sollte sich der Umsatz im nächsten Geschäftsjahr bereits auf über 50 Mio. USD steigern lassen. Die langfristigen Potenziale durch Positionierung, Marktgröße und anziehende Margen sind noch nicht im Aktienkurs eingepreist. Eine lukrative Chance für Investoren!Den vollständigen Artikel lesen ...
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