Der US-Bundesstaat Nevada ist allein einer der größten Goldproduzenten der Welt. Dort finden sich eine ganze Reihe an Weltklasse-Goldminen, wobei Newmont und Barrick Mining das Geschehen mit dem Komplex Nevada Gold Mines dominieren. Lahontan Gold ist auf dem Weg, die nächste Mine im berühmten Walker-Lane-Trend zu bauen. Die Kanadier streben eine Produktion von bis zu 80.000 Unzen Gold pro Jahr an. Aufgrund der niedrigen Bewertung des Unternehmens bietet sich hier eine Einstiegschance für mittel- bis langfristig orientierte Anleger.Den vollständigen Artikel lesen ...
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