Auf modernen Schlachtfeldern entscheiden Drohnen über Aufklärung, Präzision und zunehmend auch über den Ausgang von Konflikten. Doch nicht nur militärisch markieren Drohnen einen Wendepunkt. In vielen Branchen von Logistik über Infrastruktur bis hin zu Sicherheitslösungen entsteht rasantes Wachstum. Investoren stellen sich dabei eine entscheidende Frage: wer profitiert langfristig von diesem Boom? Ein Unternehmen, welches immer häufiger in den Fokus rückt, ist Volatus Aerospace. Mit einem breiten Leistungsspektrum von Drohnenoperationen bis hin zu datengetriebenen Services (SaaS) positioniert sich die Firma strategisch geschickt. Die stark wachsenden Aufträge aus der NATO beflügeln. Kanadas Defence Industrial Strategy könnte einen weiteren Wachstumsturbo bedeuten. Die Aktie ist im Vergleich zu Wettbewerbern moderat bewertet, das sollte sich schon bald im Zuge des geplanten Nasdaq-Listings ändern.Den vollständigen Artikel lesen ...
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