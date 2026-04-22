Die Straße von Hormus ist derzeit eines der meistzitierten geopolitischen Schlagworte in den internationalen Medien. Parallel dazu werden seit Monaten mögliche Engpassszenarien bei kritischen Metallen intensiv diskutiert. Die Bewertung von Hightech- und KI-Unternehmen basiert maßgeblich auf einem kontinuierlichen Ausbau von Rechenkapazitäten und der dafür notwendigen elektrischen Infrastruktur. Dieser Transformationsprozess erfordert enorme Mengen an industriellen Metallen und strategischen Rohstoffen. Im andauernden Kriegs-Szenario steht jedoch alles auf dem Prüfstand! Vor diesem Hintergrund positioniert sich Power Metallic Mines mit seinem NISK-Projekt in einem Marktumfeld, das zunehmend von Rohstoffsicherung und Lieferkettenstabilität geprägt ist. Auf der anderen Seite stehen Heidelberger Druck und LPKF Laser, die mit unterschiedlichen technologischen Ansätzen auf eine operative Trendwende setzen. Wir analysieren die relevanten Treiber, Risiken und Bewertungsperspektiven im Detail.Den vollständigen Artikel lesen ...
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