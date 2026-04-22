DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Bilanztransformation 2025 abgeschlossen; operative Performance und Portfolio weiter gestärkt

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Peach Property Group AG: Bilanztransformation 2025 abgeschlossen; operative Performance und Portfolio weiter gestärkt

[ PDFs ]

Zürich (pta000/22.04.2026/07:00 UTC+2)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

• Testierte Ergebnisse 2025 dokumentieren erfolgreiche bilanzielle Transformation • Nettomieteinnahmen im Strategic Portfolio steigen auf like-for-like Basis um rund 4,5 % und liegen bei EUR 82,8

Mio.; Gesamtportfolio EUR 108 Mio. • Leerstandsquote im Strategic Portfolio auf Basis von Wohneinheiten sinkt auf 3,8 %; Gesamtportfolio 5,2 % • Funds from Operations (FFO) mit EUR 17,7 Mio. am oberen Ende der Prognose • Marktwert des Bestandsimmobilienportfolios erhöht sich mit einem positiven Bewertungsergebnis von rund EUR 5 Mio.

auf EUR 1,93 Mrd.; Loan-to-Value Ratio bei 49,2 % • Fokus im Jahr 2026 auf Verbesserung der operativen Performance im Strategic Portfolio sowie dem konsequenten Abbau

des verbleibenden Non-Strategic Portfolios • Prognose 2026: Steigerung der Nettomieteinnahmen im Strategic Portfolio um rund 6,0 % (like-for-like), FFO von

Peach Property Group bei EUR 17 bis 19 Mio.

Die Peach Property Group AG (<>), ein Immobilieninvestor mit Fokus auf Mietwohnungen in Deutschland, hat den Geschäftsbericht mit den testierten Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Das Jahr war geprägt von der Vollendung der im Vorjahr begonnenen finanziellen Transformation und den ersten operativen Erfolgen beim Leerstandsabbau. Im Zuge dessen wurde der Eurobond und das Schuldscheindarlehen vorzeitig zurückgeführt, die Kapitalbasis mit einer Kapitalerhöhung im Juli 2025 deutlich gestärkt (Bruttoerlös rund EUR 52 Mio.) und die Bilanz mit einer langfristigen, besicherten Finanzierungsstruktur auf Marktzinsniveau von 3,9 % p.a. nachhaltig aufgestellt.

Operatives Ergebnis trotz Portfolioverkäufen stabil

Der operative Geschäftsverlauf bewegte sich im Rahmen der Erwartungen. Die Mieteinnahmen im Kernportfolio (Strategic Portfolio) stiegen im Jahr 2025 auf like-for-like Basis um rund 4,5 % und beliefen sich auf EUR 82,8 Mio. (Vorjahr: EUR 79,1 Mio.). Die Leerstandsquote im Strategic Portfolio auf Basis von Wohneinheiten konnte weiter gesenkt werden und lag zum 31.12.2025 bei 3,8 % (Vorjahr: 5,2 %). Die durchschnittliche Quadratmetermiete des Strategic Portfolio liegt mit rund EUR 6,61 circa 12 % unter dem durchschnittlichen Marktniveau. Hier sieht die Peach Property Group weiterhin Potenzial für eine mittelfristige, schrittweise Steigerung der Mieten.

Die Zahlen spiegeln die Fortschritte in der operativen Steuerung und Vermietungsleistung im Kernportfolio deutlich wider. Auf der Ertragsseite erreichte der FFO im Geschäftsjahr 2025 EUR 17,7 Mio. (Vorjahr: EUR 19,4 Mio.) und lag damit am oberen Ende der prognostizierten Bandbreite. Trotz der ertragsseitigen Effekte aus dem Portfolioverkauf im Jahr 2024 sowie der Refinanzierungen zu Marktkonditionen bewegt sich der FFO damit weitestgehend auf Vorjahresniveau.

Gleichzeitig spiegelt sich die erfolgreiche Umsetzung der Refinanzierung in der verbesserten Bilanzstruktur wider; die Loan-to-Value-Ratio (LTV) lag zum 31.12.2025 bei 49,2 %. Das Ergebnis vor Steuern konnte mit EUR -47,2 Mio. gegenüber 2024 deutlich verbessert werden (2024: EUR - 176,9 Mio.). Die im Rahmen der Kapitalerhöhung neu ausgegebenen Aktien führen zu leichten Verwässerungseffekten, sodass der EPRA NTA bei EUR 18,50 (Vorjahr: EUR 20,01) pro Aktie und der EPRA NRV bei EUR 19,37 (Vorjahr: EUR 22,71) pro Aktie liegen. Die Berechnungen wurden im Einklang mit EPRA im Vergleich zum Vorjahr adjustiert.

Der Marktwert des Bestandsimmobilienportfolios belief sich zum Jahresende 2025 auf EUR 1,93 Mrd. (Vorjahr: EUR 1,90 Mrd.) und steigt damit trotz der Verkäufe im Non-Strategic Portfolio im Jahr 2025.

Die Portfoliostrategie bleibt unverändert: Der Fokus liegt auf dem skalierbaren Kerncluster Nordrhein-Westfalen im Strategic Portfolio, während die Non-Strategic Bestände schrittweise veräussert werden, um Liquidität für Capex Investitionen im Kernportfolio und eine weitere Entschuldung der Peach Property Group zu realisieren. Im Dezember 2025 wurden Vereinbarungen zum Verkauf von rund 1.800 Wohn- und Gewerbeeinheiten aus dem Non-Strategic Portfolio getroffen; das Closing wird in der ersten Jahreshälfte 2026 erwartet. Damit sinkt der Bestand in diesem Teil des Portfolios auf rund 3.700 Einheiten. Der Verkauf wird einen Nettomittelzufluss von über EUR 40 Mio. generieren.

Ausblick 2026

Nach dem weitgehenden Abschluss der Refinanzierung im Geschäftsjahr 2025 konzentriert sich die Peach Property Group im Jahr 2026 auf die weitere Verbesserung der operativen Performance im Strategic Portfolio sowie auf den konsequenten Abbau des verbleibenden Non-Strategic Portfolios. Die am Zürichsee gelegene Projektentwicklung Peninsula wird voraussichtlich bis Ende des Jahres vollständig an die Käufer übergeben. Für die wenigen weiteren Bestandsimmobilien der Schweiz aus dem Non-Strategic Portfolio gibt es eine unterzeichnete Kaufabsichtserklärung (LOI). Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Gesellschaft einen FFO in der Bandbreite von EUR 17 bis 19 Mio. Operativ stehen die Reduzierung der Leerstandsquote im Strategic Portfolio auf unter 3 % durch eine stärkere Vermietungsleistung sowie die effizienteren zentralen Prozesse - insbesondere ein weiter optimiertes Forderungsmanagement - im Fokus. Zudem sollen bestehende Mietsteigerungspotenziale konsequent genutzt werden; angestrebt wird ein like-for-like Mietenwachstum im Strategic Portfolio von rund 6,0 % in diesem Jahr, welches durch einen Leerstandsabbau in Höhe von 2,0 % und Mietenwachstum in Höhe von 4,0 % erreicht werden soll. Die Capex-Strategie wird fortgeführt, um die Qualität der Bestände weiter zu verbessern, wettbewerbsfähige Mieten sicherzustellen und eine nachhaltige Bewirtschaftung des Portfolios zu unterstützen. Das Non-Strategic Portfolio soll weiterhin schrittweise, überwiegend in kleineren Tranchen veräussert werden. Die Verkaufserlöse dienen der Finanzierung gezielter Investitionen im Strategic Portfolio sowie der weiteren Stärkung der Bilanz. Mittelfristig hält die Gesellschaft an ihrem Ziel fest, den LTV auf unter 45 % zu reduzieren.

Gerald Klinck, Chief Executive Officer und Chief Financial Officer der Peach Property Group: < >

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Gerald Klinck, Chief Executive Officer und Chief Financial Officer

+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG

Jorg Keller, Director

+49 151 61527741 | j.keller@rosenbergsc.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Präsident), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Alexander Hesse.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Peach Property Group AG Neptunstrasse 96 8032 Zürich Schweiz Ansprechpartner: Gerald Klinck Tel.: +41 44 485 50 00 E-Mail: investors@peachproperty.com Website: www.peachproperty.com ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börse(n): SIX Swiss Exchange; Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1776834000347 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)