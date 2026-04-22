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Auf modernen Schlachtfeldern entscheiden Drohnen über Aufklärung, Präzision und zunehmend auch über den Ausgang von Konflikten. Doch nicht nur militärisch markieren Drohnen einen Wendepunkt.

In vielen Branchen von Logistik über Infrastruktur bis hin zu Sicherheitslösungen entsteht rasantes Wachstum. Investoren stellen sich dabei eine entscheidende Frage: wer profitiert langfristig von diesem Boom? Ein Unternehmen, welches immer häufiger in den Fokus rückt, ist Volatus Aerospace. Mit einem breiten Leistungsspektrum von Drohnenoperationen bis hin zu datengetriebenen Services (SaaS) positioniert sich die Firma strategisch geschickt. Die stark wachsenden Aufträge aus der NATO beflügeln. Kanadas Defence Industrial Strategy könnte einen weiteren Wachstumsturbo bedeuten. Die Aktie ist im Vergleich zu Wettbewerbern moderat bewertet, das sollte sich schon bald im Zuge des geplanten Nasdaq-Listings ändern.



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Geschäftsmodell und Positionierung

Volatus Aerospace ist eine Erfolgsgeschichte. 2024 aus der Fusion mit Drone Delivery Canada entstanden, wurden bis jetzt 19 Gesellschaften eingegliedert. Die Kanadier positionieren sich als integrierter Anbieter eines umfassenden Luft- und Datenökosystems. Massives Wachstum verzeichnet der Drohnenabsatz im Zuge steigender Verteidigungsbudgets. Schulungen und Ausbildungen für NATO-Mitglieder stellen nicht nur einen weiteren Erlösstrom dar, sondern verleihen der Gesellschaft Reputation. Richtungsweisend ging jüngst die unternehmenseigene SaaS-Plattform an den Start, welche Margen von 80 bis 85% generiert.



Mit dem Standort Mirabel im kanadischen Québec verfügt Volatus Aerospace über ein Zentrum für Fertigung und Systemintegration. Die Gesellschaft ist damit prädestiniert von der steigenden Nachfrage der Bündnispartner der NATO zu profitieren. Ebenso spielt Kanada eine Schlüsselrolle. Gemäß des Defence Industrial Strategy Kanadas sollen über 80 Mrd. CAD mit einer Quote von 70% in den heimischen Rüstungsbereich fließen. Die Bedeutung von unabhängigen und resilienten Lieferketten hat sich durch die fundamentalen Wandel der Geopolitik geändert.



Die Kanadier haben zudem eigene Programme für Ausbildung und Training von Drohnenpiloten und Fachpersonal etabliert und sind NATO-Partner. Mehr als 100.000 Personen wurden bislang weltweit geschult. Dieser Bereich stellt eine solide Einnahmequelle dar, die zudem Kundenbindung und Wettbewerbsposition stärkt.

Strategische Partnerschaften bilden zudem die Basis für den Zugang zu neuen Märkten und Technologien. Kürzlich ging die Gesellschaft eine Partnerschaft mit Sentinel R&D ein, mit dem Ziel eine kanadische Abfangdrohne an den Markt zu bringen.

Kommerzieller Bereich

SaaS-Geschäft gestartet: skalierbar und hohe Margen

Die unbemannte Luftfahrt hat sich in den vergangenen Jahren fundamental gewandelt. Heute ist sie integraler Bestandteil moderner Sicherheits- und Informationssysteme. Drohnen agieren längst nicht mehr isoliert, sondern sind Teil komplexer, KI-gestützter Netzwerke, die Daten in Echtzeit erfassen, analysieren und nutzbar machen.



Mit SKYDRA erweitern die Kanadier ihr Produktportfolio um einen stark skalierbaren Bereich mit hohen Margen. CEO Glen Lynch bezeichnete die SaaS-Plattform als "wichtigen Meilenstein, der eine wiederkehrende Einnahmequelle aus Softwareverkäufen" darstelle. Die Plattform bietet cloudbasiert Drohnenabwehr-Planung und Simulation an. Es winken nicht nur Margen von 80 bis 85% sondern auch ein riesiges Potenzial. Experten taxieren den Markt auf über 20 Mrd. USD im Jahr 2030.

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Starke Nachfrage und solides Zahlenwerk

Volatus Aerospace verzeichnet eine zunehmend steigende Nachfrage. Vermehrt ordern NATO-Mitglieder die Aufklärungsdrohnen der Kanadier. Auch mit der eigenen Regierung konnte die Rahmenvereinbarung verlängert werden. Jüngst meldete die Gesellschaft einen Trainingsauftrag eines nordaltlantischen Bündnispartners in Höhe von 9 Mio. CAD.



2025 legten die Erlöse um 26% auf 34 Mio. CAD zu bei einer stabilen Bruttomarge von 32%. Die wichtigste und richtungsweisende Veränderung war der starke Umsatzanstieg aus dem Verteidigungsbereich. Während vor 2 Jahren lediglich 5% aus diesem Sektor stammten, war es zuletzt bereits ein Fünftel. Mittelfristig soll der Anteil laut Managementaussagen sogar auf 60 bis 65% ansteigen.



Mit einer Liquidität von 40 Mio. CAD ist die Gesellschaft zudem komfortabel für die weitere Expansion aufgestellt. Im abgelaufenen Jahr wurden die Verluste reduziert. Investitionen in Fertigung und Forschung & Entwicklung blieben hoch.

Bemerkenswert ist die Höhe der jährlich wiederkehrenden Umsätze, welche zuletzt 20 Mio. CAD betrugen. Zudem verfügen die Kanadier über eine große Auftragspipeline von über 600 Mio. CAD. Das abgelaufene Geschäftsjahr verlief somit erfolgreich, jedoch spiegelt es nur ansatzweise die Potenziale der Gesellschaft wider. Die Nachfrage steigt enorm, die hochmargige SaaS-Plattform wurde erst in Q1 2026 gestartet.



Aktuell notiert die Aktie bei Kursen um 0,75 CAD, womit das Unternehmen eine Börsenbewertung von 500 Mio. CAD aufweist. Damit ist die Gesellschaft, auch anhand der Multiplikatoren moderat bewertet. Wettbewerber im Drohnen- und Defense-Sektor erreichen teilweise Bewertungen im Milliardenbereich. Analysten raten zum Kauf der Aktie mit Kurszielen von bis zu 1,25 CAD. Ein deutliches Upside!



Analysten trauen der Aktie von Volatus Aerospace deutliches Upside zu.

Fazit

Volatus Aerospace besitzt mit dem skalierbaren und proprietären Plattformmodell eine starke Position, um von dem starken Marktwachstum zu profitieren. Die operative Dynamik nimmt deutlich zu, NATO-Aufträge und die Defence Industrial Strategy Kanadas beflügeln. Die neue SaaS-Plattform erreicht Margen von 80 bis 85%. Analysten trauen den Anteilsscheinen ein Upside von über 50% zu. Das anstehende Nasdaq-Listing und der anhaltend gute Newsflow könnten schon bald die Zielmarken der Experten nach oben schrauben.

Interessenskonflikt

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