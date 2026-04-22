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Mutares SE & Co. KGaA schließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht erfolgreich ab



22.04.2026 / 08:15 CET/CEST

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Mutares SE & Co. KGaA schließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht erfolgreich ab Erfolgreiche Platzierung aller Neuen Aktien

Bruttoemissionserlös von rund EUR 105 Mio. München, 22. April 2026 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN DE000A2NB650 | WKN A2NB65 | Tickersymbol "MUX") ("Mutares" oder "Gesellschaft") hat die am 1. April 2026 angekündigte Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 3.193.485 neue auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennwert der Gesellschaft ("Neue Aktien") während der Bezugsfrist vom 8. April 2026 (einschließlich) bis zum 21. April 2026 (einschließlich) ("Zeichnungsfrist") zum Zeichnungspreis von 24,50 EUR je Neue Aktie ("Zeichnungspreis") gemäß den im Bundesanzeiger veröffentlichten Bedingungen des Zeichnungsangebots ("Zeichnungsangebot") angeboten. Zusammen mit den 1.076.166 Neuen Aktien, die im Rahmen einer Vorplatzierung bereits im Voraus bei ausgewählten institutionellen Anlegern platziert wurden, beläuft sich die Gesamtzahl der Neuen Aktien auf 4.269.651. Im Rahmen des Bezugsangebots wurden 3.064.002 Neue Aktien gezeichnet. Dies entspricht rund 96 % der insgesamt angebotenen 3.193.485 Neuen Aktien. Alle nicht gezeichneten Neuen Aktien wurden ebenfalls verkauft. Nach Eintragung der zweiten Tranche der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird das Grundkapital der Gesellschaft EUR 25.617.907,00 betragen. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich auf rund EUR 105 Mio. Der Großteil des Erlöses (rund 80 %) soll für die weitere Expansion in den USA durch ausgewählte Akquisitionen verwendet werden, wo eine dynamisch wachsende Pipeline attraktiver Transaktionen zur Verfügung steht, sowie für die Verfolgung neuer Chancen in ganz Europa. Der verbleibende Erlös (rund 20 %) wird zur Stärkung der Bilanz verwendet. Johannes Laumann, CIO von Mutares: "Wir möchten den bestehenden und neuen Aktionären für ihr Vertrauen und ihre Investition in Mutares danken. Die Kapitalerhöhung unterstreicht unser Engagement, die fortschreitende Internationalisierung unseres Portfolios zu beschleunigen und neue Plattformen mit globaler Reichweite aufzubauen. Insbesondere in Nordamerika sehen wir derzeit erhebliches Potenzial für wertsteigernde Transformationsinvestitionen in attraktiven Branchen." Cantor fungierte als alleiniger globaler Koordinator der Transaktion und gemeinsam mit der Metzler Bank und Stifel als Joint Bookrunner (zusammen die "Joint Bookrunner"). Willkie Farr & Gallagher LLP fungierte als Rechtsberater von Mutares. Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com ), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

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