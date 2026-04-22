Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt starten die Indizes am Mittwoch mit gemischten Notierungen. Hoffnung bringt die durch US-Präsident Donald Trump verlängerte Waffenruhe. Allerdings bleibt der Konflikt ein «hochkomplexes und zähes geopolitisches Schachspiel mit vielen Unsicherheiten», wie ein Händler meint. Aber immerhin bleibe die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Gespräche und letztendlich ein Friedensabkommen. Das zieht die US-Futures ins Plus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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