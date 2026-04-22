SolarEdge Technologies Ltd. bringt ein neues Batteriespeichersystem mit 197 kWh Kapazität für gewerbliche und industrielle Photovoltaikanlagen auf den Markt. Die Lösung zielt auf steigende Anforderungen an Eigenverbrauchsoptimierung und Lastmanagement. Der Launch erfolgt parallel zu wachsenden Märkten für C&I-Speicher in Europa und Asien. Neue Speicherlösung für C&I-AnwendungenMit dem CSS-OD-System in der 197-kWh-Klasse erweitert SolarEdge sein Angebot für gewerbliche und industrielle Photovoltaik-Anwendungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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