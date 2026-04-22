Infineons AI-Power-Geschäft entwickelt sich zu einem strukturell stärkeren und nachhaltigeren Wachstumstreiber als zuvor angenommen, da die Nachfrage weiterhin das Angebot übersteigt. Dies positioniert das Unternehmen, um von einem kapazitätsgetriebenen Umsatzanstieg, unterstützenden Preisen und einer voraussichtlichen Übertreffung der AI-Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 zu profitieren. Über das Volumenwachstum hinaus verbessert sich die Qualität der Erträge, da eine höhere Leistungsintensität und ein Wechsel zu fortschrittlicheren Architekturen den Inhalt pro System erheblich erhöhen und ein widerstandsfähigeres Margenprofil unterstützen. Während sich die nicht-AI-Endmärkte stabilisieren und zusätzliche Aufwärtspotenziale bieten, glauben wir, dass die jüngste Neubewertung des Aktienkurses bereits einen Großteil der AI-Chancen widerspiegelt. Daher erhöhen wir unser Kursziel auf 48,00 EUR, halten jedoch die Einstufung auf HOLD, da die aktuelle Bewertung ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis impliziert, es sei denn, es ergeben sich weitere Aufwärtspotenziale aus einer zusätzlichen Monetarisierung von AI oder einer stärkeren als erwarteten Erholung in den nicht-AI-Endmärkten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/infineon-technologies-ag
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