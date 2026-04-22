Daten aus der zulassungsrelevanten frontMIND-Studie zu Tafasitamab (Monjuvi/Minjuvi) bei der Erstlinienbehandlung des diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms (DLBCL) wurden im Rahmen eines Vortrags auf der ASCO vorgestellt; die Ergebnisse stützen die weltweiten Zulassungsanträge

Incyte (Nasdaq:INCY) gab heute bekannt, dass die vollständigen Ergebnisse der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie zur Bewertung von Tafasitamab (Monjuvi/Minjuvi) bei der Erstlinienbehandlung des diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms (DLBCL) im Rahmen einer mündlichen Präsentation auf der Jahrestagung 2026 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) vorgestellt werden, die vom 29. Mai 2. Juni 2026 in Chicago stattfindet.

"Die positiven Ergebnisse der Phase-3-Studie frontMIND zu Tafasitamab bei Patienten mit neu diagnostiziertem diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom unterstreichen, dass Incyte sich weiterhin darauf konzentriert, neuartige, differenzierte Ansätze voranzutreiben, die das Potenzial haben, das Leben der Patienten entscheidend zu verbessern", sagte Dr. Pablo J. Cagnoni, Präsident und globaler Leiter der Forschung und Entwicklung bei Incyte. "Wir freuen uns darauf, die vollständigen Daten auf der ASCO-Tagung vorzustellen und unsere Pipeline weiterzuentwickeln."

Details zur Präsentation:

frontMIND: Phase 3 Study of tafasitamab (Tafa) Plus lenalidomide (Len) and R-CHOP for Patients (pts) with Newly Diagnosed Diffuse Large B-cell Lymphoma (DLBCL)

(Abstrakt #7000. Session: Vortragssitzung Hematologic Malignancies-Lymphoma and Chronic Lymphocytic Leukemia. 30. Mai, 16:00 19:00 Uhr ET (15:00 18:00 Uhr CDT)

Weitere Informationen zur ASCO-Jahrestagung 2026 finden Sie unter: https://www.asco.org/annual-meeting.

Über Tafasitamab (Monjuvi /Minjuvi

Tafasitamab (Monjuvi /Minjuvi ist ein humanisierter, Fc-modifizierter, zytolytischer, auf CD19 zielender monoklonaler Antikörper. Tafasitamab beinhaltet eine mittels XmAb entwickelte Fc-Domäne, die die Lyse von B-Zellen durch Apoptose und Immun-Effektormechanismen wie antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität ("Antibody-Dependent Cell-Mediated Cytotoxicity", ADCC) und antikörperabhängige zelluläre Phagozytose ("Antibody-Dependent Cellular Phagocytosis", ADCP) vermittelt. Incyte hat die weltweiten Exklusivrechte zur Entwicklung und Vermarktung von Tafasitamab von Xencor, Inc. erworben.

In den USA ist Monjuvi (Tafasitamab-cxix) von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA in Kombination mit Lenalidomid und Rituximab zur Behandlung erwachsener Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem follikulärem Lymphom (FL) zugelassen. Darüber hinaus erhielt Monjuvi in den Vereinigten Staaten eine beschleunigte Zulassung in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL), das nicht anderweitig spezifiziert ist, einschließlich DLBCL, das aus einem niedriggradigen Lymphom hervorgeht, und die nicht für eine autologe Stammzelltransplantation (ASCT) in Frage kommen.

Monjuvi ist außer im Rahmen kontrollierter klinischer Studien nicht für die Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Marginalzonenlymphom indiziert und wird auch nicht empfohlen.

In Europa erhielt Minjuvi (Tafasitamab) von der Europäischen Arzneimittelagentur eine bedingte Zulassung in Kombination mit Lenalidomid, gefolgt von einer Monotherapie mit Minjuvi, zur Behandlung erwachsener Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL, die nicht für eine autologe Stammzelltransplantation (ASCT) in Frage kommen. Darüber hinaus genehmigte die EMA im Dezember 2025 Minjuvi in Kombination mit Lenalidomid und Rituximab zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem FL (Grad 1-3a) nach mindestens einer systemischen Therapie.

In Japan ist Minjuvi in Kombination mit Rituximab und Lenalidomid für erwachsene Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem follikulärem Lymphom (2L+ FL) zugelassen.

XmAb ist eine eingetragene Marke von Xencor, Inc.

Monjuvi und Minjuvi sind eingetragene Marken von Incyte.

Über Incyte

Incyte setzt neue Maßstäbe in der biopharmazeutischen Innovation. Dank fundierter wissenschaftlicher Expertise und einer konsequenten Patientenorientierung haben wir ein etabliertes Portfolio an erstklassigen Medikamenten sowie ein umfangreiches Portfolio an Medikamenten der nächsten Generation in unseren wichtigsten Geschäftsbereichen aufgebaut: Hämatologie, Onkologie sowie Entzündungen und Autoimmunerkrankungen.

Weitere Informationen finden Sie unter Incyte.com und Investor.Incyte.com. Folgen Sie uns in sozialen Medien: LinkedIn, X und Instagram.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Incyte

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen Informationen beziehen sich die in dieser Pressemitteilung dargelegten Sachverhalte, einschließlich Aussagen zur Präsentation von Daten aus der klinischen Entwicklungspipeline von Incyte, das Potenzial und die Aussichten von Tafasitamab, einschließlich seiner Fähigkeit, eine differenzierte Behandlungsoption zu bieten oder einen bedeutenden Einfluss auf Patienten mit neu diagnostiziertem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom sowie anderen Erkrankungen zu haben, sowie die allgemeine Stärke des Hämatologie- und Onkologie-Portfolios von Incyte, enthalten Prognosen, Schätzungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von Incyte und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, einschließlich Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Forschung und Entwicklung von Produkten und Produktkandidaten, die Eignung der Daten aus klinischen Studien zur Erfüllung geltender behördlicher Standards oder zur Rechtfertigung einer weiteren Entwicklung, die Fähigkeit, eine ausreichende Anzahl von Probanden für klinische Studien zu gewinnen, Entscheidungen der FDA, der EMA und anderer Aufsichtsbehörden sowie deren zeitlicher Ablauf, die Wirksamkeit oder Sicherheit der Produkte von Incyte, die Akzeptanz der Produkte von Incyte auf dem Markt, der Wettbewerb auf dem Markt, Anforderungen in Bezug auf Vertrieb, Marketing, Herstellung und Distribution sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht werden, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr. Incyte lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

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