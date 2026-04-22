DJ Rheinmetall erhält Großauftrag von der Bundeswehr
DOW JONES--Rheinmetall hat sich einen Großauftrag der Bundeswehr gesichert. Der Rüstungskonzern soll der Bundeswehr nach eigenen Angaben Loitering-Munition-Systeme des Typs FV-014 liefern. Ein entsprechender Vertrag sei an diesem Mittwoch unterzeichnet worden. Die Auslieferung soll in der ersten Hälfte des kommenden Jahres beginnen. Der Rahmenvertrag hat einen Wert im Milliarden-Bereich, wie der DAX-Konzern weiter mitteilte. Der erste Abruf belaufe sich auf rund 300 Millionen Euro brutto. Der Auftrag wird in diesem Monat verbucht. Optional umfasse der Rahmenvertrag eine fünfstellige Anzahl der autonomen Recce- und Strike-Drohnen FV-014.
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April 22, 2026 07:08 ET (11:08 GMT)
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