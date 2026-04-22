Rheinmetall hat heute einen Rahmenvertrag mit der Bundeswehr für die FV-014 loitering munition angekündigt, der als milliardenschwer beschrieben wird in der Headline, jedoch ist die unmittelbare finanzielle Auswirkung deutlich geringer. Der einzige feste Teil zu diesem Zeitpunkt ist ein anfänglicher Abruf von rund 300 Mio. EUR, der etwa 2.500 Drohnen abdecken sollte und weniger als 1% des Auftragsbestands von Rheinmetall ausmacht. Die Lieferungen sind für das erste Halbjahr 2027 geplant, vorbehaltlich der Qualifikation im zweiten Quartal 2026. Der Auftrag ist strategisch relevant, da er die Position von Rheinmetall im Bereich autonomer Systeme stärkt, war jedoch bereits weitgehend bekannt nach der Bundestagsgenehmigung am 15. April und verändert daher unsere Schätzungen oder Investment-Case nicht. HALTEN. PT 1.500 Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rheinmetall-ag
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