Nachdem die Rheinmetall-Aktie in den vergangenen Wochen deutlich unter Druck geraten ist, rückt die psychologisch wichtige Marke von 1.000 € zunehmend in den Fokus. Nach dem starken Rückgang vom Allzeithoch hat sich das Chartbild spürbar eingetrübt. Gleichzeitig werden wichtige Unterstützungszonen zunehmend auf die Probe gestellt. Vor allem die anhaltenden Gewinnmitnahmen sorgen aktuell für Unsicherheit im Kursverlauf. Wie es für den Preis der Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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