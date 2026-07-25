Rheinmetall Aktie leicht erholt, dazu diese Woche zwei News. Und dabei ein Blick auf die Charttechnik, Widerstände und Unterstützungslinien. Natürlich auch die etwas vorsichtiger gewordenen Analysten kommen zu Wort - Zeitenwende Aktie vor Revival oder bleibt's "um die 1.000,00 EUR Marke? Es geht also um die Frage: Rheinmetall Aktie richtungslos zwischen Kursschock und der operativen Realität der Zeitenwende? Nach dem dramatischen Absturz auf 902,00 EUR Ende Juni - ausgelöst durch das überraschende "Kundenstorno" der F126-Fregatten - kämpft die Rheinmetall-Aktie aktuell um eine Bodenbildung. Mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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