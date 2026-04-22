Tesla hat einen Rahmenvertrag mit Sourcewell abgeschlossen, der größten staatlichen Einkaufsgenossenschaft in den USA. Er ermöglicht Tesla den Verkauf seiner Elektroautos an mehr als 50.000 öffentliche Einrichtungen wie Städte, Landkreise, staatliche Behörden und Schulen in den USA. Das heißt: Diese Einrichtungen können E-Autos von Tesla direkt über den Sourcewell-Vertrag erwerben, ohne eigene langwierige Ausschreibungs- oder Angebotsanforderungsprozesse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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