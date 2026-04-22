Nach einer rund vierwöchigen Korrektur geht es für die Salzgitter-Aktie seit Ende März wieder dynamisch nach oben. Nun hat der Stahlkonzern Eckdaten zum ersten Quartal vorgelegt und die Ergebnisprognose für 2026 angehoben. Was bedeutet das für die weitere Kursentwicklung? Aurubis-Beteiligung als Werttreiber Die Zahlen sprechen für sich: Während der Umsatz im ersten Quartal mit 2,3 Milliarden € stabil blieb, legte das operative Ergebnis vor Zinsen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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