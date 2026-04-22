Das erste Quartal lief bei dem Stahlkonzern rund. Und auch wenn die Zahlen nur vorläufig sind - am 12. Mai werden sie wohl ziemlich genau bestätigt werden. Laut vorläufigen Berechnungen blieb der Außenumsatz im ersten Quartal mit 2,3 Mrd. Euro stabil. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Valuation Exchangeable sprang hingegen von 79 Mio. Euro im Vorjahr auf 280 Mio. Euro. Das entsprechende Ergebnis vor Steuern kletterte auf 179 Mio. Euro nach einem Verlust von 27 Mio. ein Jahr zuvor. Und weil das alles so gut aussieht, hebt man nun gleich die Prognose für das Gesamtjahr an. Hier erwartet der Konzern nun ein Ebitda VX von 625 bis 725 Mio. Euro, wo bisher jeweils 125 Mio. Euro weniger veranschlagt worden waren. Das Vorsteuerergebnis VX dürfte mit 200 bis 300 Mio. Euro um jeweils 125 Mio. Euro höher ausfallen der Umsatz wird weiter bei rund 9,5 Mrd. Euro erwartet.



Die Entwicklung ist wohl maßgeblich auf den Beitrag der Beteiligung am Kupferkonzern AURUBIS zurückzuführen. Neben dem operativ erwarteten Ergebnisanteil ist diese überwiegend durch hohe Bewertungseffekte aus Metallpreisen positiv beeinflusst worden. Daneben zeigen Stahlerzeugung und Handel, aber auch Technologie Ergebnisverbesserungen. So kann es weitergehen...



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



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