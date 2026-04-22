EQS-News: INDUS Holding Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
22.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|INDUS Holding Aktiengesellschaft
|Kölner Straße 32
|51429 Bergisch Gladbach
|Deutschland
|Telefon:
|+49 220 4400032
|E-Mail:
|li@indus.de
|Internet:
|https://indus.eu/de/
|ISIN:
|DE0006200108
|WKN:
|620010
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2313174 22.04.2026 CET/CEST