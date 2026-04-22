© Foto: Georgios Kefalas/KEYSTONE/dpaRoche meldet Fortschritte bei einem Hoffnungsträger gegen Multiple Sklerose. Warum die starken Wirksamkeitsdaten trotzdem einen großen Haken haben.Der Schweizer Pharmakonzern Roche gab am Mittwoch bekannt, dass er sein experimentelles Multiple-Sklerose-Medikament Fenebrutinib den globalen Zulassungsbehörden vorlegen wird, nachdem die Ziele der Phase-III-Studie erreicht wurden, wie Reuters berichtet. Gleichzeitig zeigten am Mittwoch veröffentlichte Daten, dass sieben Patienten während der Studien gestorben sind. Das Unternehmen hatte bereits seine Ergebnisse aus der Phase-III-Studie bei Patienten mit primär progredienter Multipler Sklerose (PPMS) veröffentlicht, die am Mittwoch …Den vollständigen Artikel lesen
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